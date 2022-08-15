延宕10年！國道7號今終通過環評初審

延宕10年的國道7號終於有重大進展，國道7號環評二階範疇界定歷經10年及四次專案小組審議，今下午終於通過環評初審。第四次的環評專案小組初審會議今歷經3小時審查，加上多個高市議員登記發言支持，終獲委員初審通過，後續將送環評大會審查。

國7被視為紓解港區重車橫行交通方案，高雄路段路線從小港南星路起，沿線經小港、林園、大寮、鳳山、鳥松及仁武等區，全長23公里，與台88線及國10都設置系統交流道轉銜。交通局指出，國道7號對高市與高雄港的發展極為重要，中央與地方政府皆積極爭取。

國7未來完工後，除作為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路，成為高雄都會區新闢南北向核心骨幹路網。交通局說，有效紓解國1市區路段10%至24%交通量、台88線（五甲-鳳山） 30%交通量及國10（仁武-鼎金）29%交通量。

審查會中有位民意代表及地方民眾登記發言，包含立委許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人皆表示，沿海路沿線每年A1事故多，對地方道路交通安全影響大應加速推動，徵收土地應從優。高公局也應就環境保護措施提出妥適方案，並據以辦理。

議員陳致中、邱于軒、李順進、王耀裕、黃捷等人支持國7趕快興建，認為考量交通安全與聯外便利性應加速推動興建。在推動的同時也應兼顧居民的權益、一起受益，同時做好相關配套措施帶動地方發展。

林欽榮強調，環顧世界主要港口的發展，都有直通的高架聯外道路來服務港區進出交通。國道7號對改善高雄市交通極為重要與急迫，更是高雄港明年即將啟用的洲際貨櫃中心重要的聯外道路。國道7號除了可提升國家商港整體競爭力，其路線也可串聯高雄半導體產業聚落S廊帶，對於高雄高快道路網的構建更是重要。

民眾關心土地徵收，市府也要求高公局優先採用「徵收地上權」及「最少拆遷」之方式進行路線設計，市府也承諾將對沿線弱勢居民優先安置於社會住宅，保障居民的居住權益。

市政府特別於環評審查會中播放小港沿海路的日常用路影像，讓審查委員能感受港區道路每天面臨聯結車與一般車輛混流的狀況。交通局長張淑娟指出，現況小港林園地區沿海路重車比達15%，若未來無興建國道7號，重車比將會高達32%，居民安全將飽受威脅。

林欽榮補充，未來興建時市府也承諾將會與高公局做好施工交維措施，以減緩施工對地方交通的衝擊；並將在路廊上導入智慧型運輸系統(ITS)，提高國道與地方道路於銜接區域之交通管理效益。