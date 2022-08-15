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影／與受助學生相見歡 陳其邁再高歌招牌曲「紅豆」
高雄市長陳其邁今午在市長官邸與200多名接受「港都聯合助學暨展翅工程服務方案」扶助的學生相見歡，鼓勵弱勢學子相互扶持，勇敢追夢，會前他更破天荒體驗美甲、還展露歌喉唱一段招牌曲「紅豆」，嗆聲會後再PK，讓在場人士笑翻。
高市社會局與高雄市慈善團體聯合總會合辦的「港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動」，今午在高雄市長官邸登場，陳其邁到場替受扶助學子加油打氣，肯定這項助學工程推動27年來，發放超過7600萬，協助8000多弱勢學子追夢，更貴的是，大家相互幫助、共同扶持，讓高雄充滿溫暖。
會前陳其邁破天荒體驗美甲彩繪；稍後準備一個大紅包，準備聆聽學子演唱後打賞，結果擔綱獻唱的學生緊張過度，唱不完整，陳其邁一把搶下麥克風說，「來，我替你唱」，結果開唱個人招牌曲「紅豆」，還嗆會後PK，要學生真的要多加油，逗得大家笑歪。
高市慈善總會理事長張來川表示，27年受助學工程暨展翅工程協助的單親弱勢孩子，有人已當上醫師，有能將赴美留學，陳其邁則說，他上任後成立共好平台，歷經兩年多運作，提供民眾適時幫助，他感謝社會局同仁及慈善團體「發善心，許善願」，讓社會更加和藹進步。
社會局指出，111學年度第一學期共99個認助單位及個人投入關懷陪伴，提供203萬,000元助學金，協助弱勢學子穩定就學。
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