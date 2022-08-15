高雄國道7號通過環評初審 後續送環評大會審查

中央社／ 高雄15日電

國道7號重大進展，歷經長達10年時間環評二階範疇界定及4次專案小組審議，「國道7號高雄路段計畫」今天下午通過環評初審，後續將送環評大會審查。

高雄市副市長林欽榮與交通部次長陳彥伯共同出席環保署第4次環評專案小組初審會議，歷經3小時審查，加上地方民意登記發言支持，終獲委員初審通過。

高市府交通局今天新聞稿指出，國道7號對高雄市與高雄港發展極為重要，中央與地方政府皆積極爭取，國7高雄路段路線從小港南星路起，沿線經小港、林園、大寮及鳥松、仁武等區，全長23公里，與台88線及國10都設置系統交流道轉銜。

未來完工後，除作為高雄港洲際貨櫃中心主要聯外道路，成為高雄都會區新闢南北向核心骨幹路網；並有效紓解國1市區路段10%~24%交通量、台88線(五甲-鳳山) 30%交通量，以及國10(仁武-鼎金) 29%交通量。

審查會中，多位關心此案的民意代表及地方民眾登記發言，包含立委許智傑、賴瑞隆、林岱樺等人表示，沿海路沿線每年A1事故多，對地方道路交通安全影響大應加速推動，徵收土地應從優。高公局也應就環境保護措施提出妥適方案據以辦理。

另外，陳致中、邱于軒、李順進、王耀裕、黃捷等國7沿線的高雄市議員，也都強力支持國7趕快興建，認為考量交通安全與聯外便利性應加速推動興建。在推動同時兼顧居民權益、一起受益，同時做好相關配套措施帶動地方發展。與會里長一致表達趕快通過環評，讓國7儘快動工，這樣才可以分流、減少大型車進入社區。

林欽榮會中強調，環顧世界主要港口發展，都有直通高架聯外道路來服務港區進出交通。國道7號對改善高雄市交通極為重要與急迫，更是高雄港明年即將啟用的洲際貨櫃中心重要的聯外道路。國道7號除了提升國家商港整體競爭力，其路線也可串聯高雄半導體產業聚落S廊帶，對於高雄高快道路網的構建更是重要。

林欽榮承諾工程興建時，市府會與高公局做好施工交維措施，減緩施工對地方交通衝擊；並在路廊上導入智慧型運輸系統(ITS)，提高國道與地方道路於銜接區域交通管理效益。

地方民眾最關心的徵收議題部分，市府也要求高公局優先採用「徵收地上權」及「最少拆遷」方式進行路線設計，市府也承諾將對沿線弱勢居民優先安置社會住宅，保障居民居住權益。

高市府特別於環評審查會中播放小港沿海路日常用路影像，讓審查委員感受港區道路每天面臨聯結車與一般車輛混流狀況。交通局長張淑娟指出，現況小港林園地區沿海路重車比達15%，若未來無興建國道7號，重車比將會高達32%，居民安全將飽受威脅，國道7號應加速推動。

國道 環評 高雄市

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