軍事據點選美率先登場 金門老兵召集令暖身

2022金門老兵召集令有7個系列活動，其中「軍事據點選美」今天率先登場，30個老兵耳熟能詳或知名網紅景點都在票選之列。縣府觀光處表示，老兵社團已在吆喝投票，搶加菜金。

縣府觀光處長丁健剛表示，今年老兵召集令活動期間為10月15日至12月15日，共有7個系列活動，分別為軍事據點選美、完成九宮任務獲好禮、支援烈嶼師動員令、親友津津樂道、就是邀再來、金門民防自衛隊迎賓閱兵演出和金門大橋行軍。

其中，軍事據點選美今天率先登場，為活動暖身。丁健剛表示，這次軍事據點選美對象以2019年推出的海防據點基礎上，選出30個據點，都是大家熟知、各具特色和故事的高人氣景點，各老兵社團輸人不輸陣，票選激烈可期。

30個據點包括：金東的五龍山成功堡、峰上三哨、天摩山、寒舍花、高洞、天空之城、中興堡，金西的嚨口堡海灘、安東一營區，還有烈嶼的南山頭四營區、沙溪堡、紅土溝三營區等。票選今天起在金門老兵召集令官網「據點選美投票區」展開，至9月15日截止；9月20日上午10時抽獎。

觀光處表示，每一獎項為新台幣1000元現金旅遊加菜金，由各據點依得票數高低分配數量，前5名每個據點各可得10個獎項，6至10名8個獎項，11至30名3個獎項，每人最多可得1個獎項。

觀光處提醒，獎項限於2022老兵召集令活動期間使用，得獎人必須持10月15日至12月15日期間在金門旅遊消費的1000元收據（如機票、住宿、租車、餐飲、特產品等），據以領獎，領獎處在尚義機場金門形象館老兵召集令活動櫃檯。詳情可上金門老兵召集令官網（網址：https://kinmen.travel/veteran）查詢。