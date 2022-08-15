高雄YouBike2.0破2000萬人次 幸運兒喜獲萬元禮券

中央社／ 高雄15日電

高雄YouBike 2.0營運滿2週年，滿意度高達97.3%，市府公布第2000萬人次的幸運兒，是一名中山大學的陳姓大學生，喜獲微笑單車公司所提供價值新台幣1萬元的百貨禮券。

高雄市政府今天發布新聞稿指出，高雄YouBike 2.0第2000萬人次的幸運兒是一名中山大學的陳姓大學生，12日晚上8時許，從中山大學圖資大樓站借車，騎乘至捷運西子灣站1號出口還車，將可獲得微笑單車公司提供漢神巨蛋禮券1萬元及高雄YouBike紀念一卡通，前、後各2名民眾也可獲得全家超商禮物卡500元及高雄YouBike紀念一卡通。

陳姓大學生表示，學生前30分鐘有免費優惠，因住處在捷運站附近，所以每天上、下課都利用YouBike轉乘捷運上學，相當便利。

交通局表示，高雄YouBike 2.0註冊會員票卡數已超過100萬張，使用人次也由營運初期每月45萬人次大幅成長至目前每月近百萬人次使用；前3名熱門場站，分別是捷運凹子底站（4號出口）、高鐵左營站及捷運西子灣站（1號出口）。

交通局指出，為推廣高雄市公共自行車租賃系統，市府與微笑單車團隊於全市各交通節點、學校、商圈等，完成設置超過1100處的YouBike 2.0場站，提供8960輛公共自行車，預計今年底全市建置達1200處YouBike 2.0場站外，將再新增車輛。

高雄YouBike 2.0除享有轉乘優惠，另有每週五掃碼租借優惠活動，只要使用微笑單車2.0 APP掃碼租車同享前30分鐘免費優惠；使用MeNGo定期（月）票，或學生使用一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡、高雄兒童卡均可享無限次數前30分鐘免費，透過結合各種大眾運輸工具，提供最初一哩及最後一哩路服務。

一卡通 捷運 高雄市 YouBike 2.0

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