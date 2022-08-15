全台最年輕鄉長涉貪獲釋 低調復職避談選舉

屏東枋寮鄉長陳亞麟涉貪瀆案遭羈押，8月1日獲釋申請復職，今天舉行交接典禮。面對年底大選，陳亞麟低調避談是否爭取連任，但感性表示，人在江湖哪能不挨刀，與其詛咒黑暗，不如點亮燭光，願用盡一切為枋寮打拚。

陳亞麟是台北大學社會學碩士，立法院長游錫堃參選新北市長時曾在其競總任職，2018年以高學歷返鄉參選，32歲入主公所，是全台最年輕鄉長。詎料任期未滿卻捲入工程弊案，3月檢調搜索後聲請羈押，地院諭知150萬元交保，檢方不服，抗告成功，4月8日裁准羈押禁見，期滿再延押，8月才獲釋。

公所上午舉行復職交接典禮，遭羈押3個多月的陳亞麟，跟往常一樣穿著合身西裝出席。他感性向公所員工致謝，並表示，過去幾個月是人生非常艱困的時刻，但人在江湖哪能不挨刀，與其詛咒黑暗，不如點亮燭光，願用盡一切為枋寮持續打拚。

陳亞麟細數公所歷年施政，從危橋改建到重陽敬老金加倍發放，強調永遠會記得從政初衷，時刻提醒、檢視自己，未來也會秉持相同信念，全力以赴。

頂著全台最年輕鄉長頭銜，陳亞麟復職後避談是否爭取連任，臉書上有人留言追問「復職，那還可以選這一次的連任嗎」也未獲回應。枋寮下屆鄉長選舉，民進黨已提名鄉代表林文央，國民黨未提名。