揪下水道不法偷排 高市水利局布網監控

高雄市鳳山水資源中心每天產生4萬5000噸再生水供臨海工業區使用，但鳳山區汙水下水道系統過去常遭廢油汙流入，鳳山水資源中心生物處理系統因此失效，嚴重影響放流水質、供水。水利局編列1億530萬元辦理遠端水質監測系統及異常水入流處理設施工程，8月初完工。可即時抓到不肖廠商偷倒、重罰。

水利局表示，此工程在汙水下水道系統增置5組智慧型遠端監測設施，可將上、中、下游的水質與污染濃度等資訊，透過物聯網科技傳輸至中央監控室，達到早期預警及提升緊急應變的能力。以往出現嚴重或可能遭偷倒熱區，也裝設25組具有車牌辨識系統之CCTV攝影機及50組高科技智慧型人孔蓋傳感器等設備，即時監控可疑槽車排入有機溶劑、水肥及廢油等高濃度汙染物，嚴防不肖業者違規排放行為。

內政部營建署於109年8月補助水利局辦理「高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」，水利局指出，工程去年9月開工，今年8月3日完工，為鳳山、鳥松一帶下水道水質監測，注入一劑強心針。

為避免異常水質入流鳳山水資源中心，影響再生水廠運作，水利局也在鳳山再生水廠內增置6組浮油撈除設備及油水分離設備攔截油汙，並增設緊急排放管線，保護後續汙水設施處理功能。