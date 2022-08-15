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「一把青」拍攝地岡山醒村 將轉型北高雄青創基地

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醒村內這座和洋建築，曾獲電視劇「 一把青」納為拍攝場景。聲名大噪。記者王昭月／攝影
高雄醒村內這座和洋建築，曾獲電視劇「 一把青」納為拍攝場景。聲名大噪。記者王昭月／攝影

曾為電視夯劇「一把青」拍攝場景的高雄岡山醒村，保留7棟和洋混合風格建物，為高雄留下難得的歷史紋理，其中毀損嚴重的C棟在歲月洗禮下與植栽共生，修護團隊將朝「樹屋」發展，成為台灣第2座樹屋建築，文化局表示，醒村也將呼應鄰近87重畫區的人口成長，打造成北高雄青創基地，與南高雄的駁二特區分庭抗禮。

岡山醒村於1940年代興建，占地1.72公頃，有7棟2層樓和洋建築，日治時期作為海軍第六一航空廠工員宿舍，戰後做為飛官宿舍，眷村沒落後，國防部一度打算拆除，千鈞一髮之際經地方人士搶救下來，2015年電視劇「一把青」選為拍攝場址，呈現大時代下空軍的美麗與哀愁，打響名號，兩年後獲登錄為文化景觀區，立委邱志偉等民代也爭取文化部經費再造。

高雄市副市長史哲今早前往視察，期許岡山醒村經修復後，能轉型為北高雄重要文化青創基地。史哲指出，醒村是唯一地權屬於高市府的眷村保留區，文化部在2021年、2022年分兩期定經費，未來將啟動「以住代護：青創HOUSE計畫」，成為北高雄重點文園區。

高市文化局副局長林尚瑛表示，醒村A、F棟已登錄為歷史建築，會按文資法盡量復原原貌，其餘列為文化景觀，將依歷史性搭配現況進行景觀設計，7棟中最特殊的C棟，因破損嚴重，植栽叢生，已與建物共構相融，建築師建議採生態觀念開發成「樹屋」，將是全台第二座。整座園區未來則引進文創工坊，書店及旅宿，可望成為北高雄的文化綠洲，讓民眾在手做、聚會、共學。

建築師張玉磺指出，C棟建物歷經歲月，自然與人文發展成相互對話的空間環境，他從事古績修護多年，難得看到如此景致，因此決定僅做局部加固，開發成可以進駐裝置藝術、小型藝術展演、假日胖卡市集的樹屋，「這樣的留白，成而可能產生 1001種可能」。

張玉璜也說，醒村內累積不同時間的文化樣貌，歷時性的價值並陳，有機會讓傳統匠師透過修護的工藝在這裡展現當代的能量，呈現多樣性多元價值的結果，吸引更多人親近。

市議員擬參選人陳慶鴻指出，10年前他參與眷村文化推動，協助立委邱志偉與各部會溝通，爭取文化部經費到位，未來園區整建完成，將可讓民眾體會到眷村之美，傳承歷史記憶。

高雄醒村內這座拱廊和洋建築，曾獲電視劇「 一把青」納為拍攝場景。聲名大噪。記者王昭月／攝影
高雄醒村內這座拱廊和洋建築，曾獲電視劇「 一把青」納為拍攝場景。聲名大噪。記者王昭月／攝影
高市副市長史哲（中）今早前往醒村視察，期許醒村日後成為北高雄的青創基地。記者王昭月／攝影
高市副市長史哲（中）今早前往醒村視察，期許醒村日後成為北高雄的青創基地。記者王昭月／攝影

歷史建築 眷村 岡山

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