屏縣發表新住民母語老師共同研發越南語桌遊繪本

屏東縣府教育處今發表，全台第一套由新住民語文教學老師和國際家庭成員共同發想製作、參與設計越南桌遊繪本「越南GOGOGO」，發表會上邀請大明國小新二代學生展現越南兒童歌謠學習成果。

教育處指出，新住民從「家庭教育」走到「學校教學」，文化轉譯從「文化講師」進階成「教學設計師」，對新住民來說公共參與從來就不簡單，縣府邀請有豐富的語文實戰經驗的新住民語文老師，研發設計「越南GOGOGO」桌遊，透過遊戲與生活化的情境設計，學習越南人文地景和食衣住行育樂的字彙和語句。

縣長潘孟安說，屏東有一群來自東南亞的新住民教學支援教師，平常默默地以語言和文化來表達她們對家鄉的熱愛，縣府秉持對新住民公共參與的支持，七年來在屏縣移民相關福利和教育政策上，培植新住民做自己，培力扮演教育園丁，這些年來共培力近200名的新住民成為母語師資教育工作者。

「越南GOGOGO」桌遊設計，邀請日本國際家庭成員似顏繪藝術家辛克甄老師共同參與繪製圖卡，畫風栩栩如生的呈現出越南的人文地產景色。