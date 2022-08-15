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高雄建案半年2出包議員要工務局長下台 柯志恩說話了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄前金區自強一路建案半年2度出包，議員要工務局長下台，藍營市長參選人柯志恩今天下午受訪回應，她全力支持藍營議員的決定。記者石秀華／攝影
高雄前金區自強一路建案半年2度出包，議員要工務局長下台，藍營市長參選人柯志恩今天下午受訪回應，她全力支持藍營議員的決定。記者石秀華／攝影

高市前金區新建案工地，在半年內兩度出包，昨除造成路面坍塌外，還波及7棟鄰房傾斜成危樓，國民黨議員今要求曾是建案設計師的工務局長楊欽富下台，藍營市長參選人柯志恩今天下午受訪回應，她全力支持藍營議員的決定。

柯志恩今天下午參加左營區慈福宮慶讚中元普渡祈安盛會，接受媒體聯訪時指出，對於前金區新建案工地坍陷意外，第一次意外發生時，那時所有朝野議員，都希望工務局長要解釋清楚，特別是這些設計和他有關。

柯志恩說，沒想到半年後，同樣地點又發生第2次坍陷，讓其他周邊居民非常恐慌。柯指出，今天在議會中朝野議員，特別是國民黨的議員，在行政監督上嚴厲要求工務局長要下台。

至於工務局長是否要下台，柯志恩認為工務局長應在未來賠償和危樓如何處理上，肩負起這些事情的責任。但柯也強調，工務局長要不要下台，如果議員決定他要下台，她當然全力支持藍營議員的要求。

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