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獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

謝謝幫過自己的人 總統教育獎李冠郁捐獎金助人

中央社／ 高雄15日電

謝謝曾經幫助過自己的人，獲頒2022總統教育獎的鼓山區中山國小畢業生李冠郁，今天將15萬元獎金全部捐出，除了做為嘉惠學弟妹獎學金，也支持醫院、社福團體盼能幫助更多人。

李冠郁獲頒2022總統教育獎，有感成長過程艱辛學習經驗，與小學師長們的提攜與照顧，慷慨捐出全部獲獎獎金新台幣15萬元，嘉惠中山國小學弟妹學妹學習，並幫助包括慈幼之家、高雄市聯合醫院、社團法人高雄市音樂養生慈善公益協會、振才全人教育經典幼兒園、屏東家扶基金會、財團法人磐石基金會暨高雄市腦麻協會、創世基金會等社會其他單位。

今年即將升上國中，李冠郁期許自己繼續在學業上精進，計劃未來朝程式語言方面學習，希望能寫出一套幫助身障者學習的APP，讓身障者學習更加便利；李冠郁當初是在高雄市聯合醫院復建，因此就近就讀中山國小，今年畢業後也將回原學區就讀屏東鶴聲國中。

中山國小校長蕭木川說，李冠郁不忘回饋社會，發揮大愛，滿滿能量就像小太陽般溫暖大家的心，不僅讓自己勇敢努力地向前邁進，感恩與善行也激勵鼓舞周遭所有人。

依高雄市政府教育局今天新聞稿，李冠郁是7個月早產兒，出生時體重僅900多公克，在加護病房保溫箱裡住了近2個多月才回家。快1歲時經醫生診斷為腦性麻痺患者，從此開始每天由家人陪同到醫院做物理、職能治療及復健的生活，他克服每日長期訓練治療疼痛，直到4歲終於能站起來，搖晃的一步一步慢慢走。

升國小4年級的暑假，由於長年搖晃行走及坐姿問題，導致他的髖關骨嚴重突出，必須開刀切除接回。手術後的疼痛令他在復健時眼淚直流，行動也比以前更加困難，無法自己坐上輪椅、無法爬樓梯，這段期間的他都需要媽媽背上背下。

不忍媽媽辛苦，也不願帶給其他人負擔，他決定自己咬牙慢慢練習上下樓梯，經過一番努力終於克服疼痛，至今雖然須依賴助行器行走，但仍保持樂觀態度努力自我訓練。

不因身體障礙而氣餒，李冠郁熱愛學習與參與，班上成績名列前茅，並積極參與投入學校舉辦各項活動與比賽，每年運動會就算註定分組在最後一名也不放棄，靠著助行器獨立「跑」完全程。

高雄市 身障者 復健

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