揪鳳山下水道不法偷排 高市水利局佈網遠端監控

為防範不肖業者經由污水下水道人孔蓋傾倒廢棄油污、有機溶劑流入鳳山水資源中心，高市府建置的遠端水質監控系統已竣工，為鳳山、鳥松一帶下水道水質監測注入一劑強心針。

依高市府水利局資訊，內政部營建署於民國109年8月補助辦理「高雄市鳳山水資源中心增置專用下水道遠端水質監測系統及廠內異常水入流處理設施統包工程」，經費達新台幣1億530萬元，工程已於月初竣工。

近年鳳山地區污水下水道系統屢傳遭廢油污流入事件，導致鳳山水資源中心生物處理系統效能失效，嚴重影響放流水質與再生水供水。水利局今天新聞稿表示，這項遠端水質監控工程在污水下水道系統增置5組智慧型遠端監測設施，可將上、中、下游的水質與污染濃度等資訊，透過物聯網科技傳輸至中央監控室，達到早期預警及提升緊急應變能力。

以往出現嚴重或可能遭偷倒熱區，裝設25組具有車牌辨識系統CCTV攝影機，以及50組高科技智慧型人孔蓋傳感器等設備，即時監控可疑槽車排入有機溶劑、水肥及廢油等高濃度污染物，嚴防不肖業者違規排放行為。

為避免異常水質入流鳳山水資源中心，影響後續生物處理功能及再生水廠運作，水利局設施管理科表示，在鳳山再生水廠內增置6組浮油撈除設備及油水分離設備攔截油污，並增設緊急排放管線，以保護後續污水處理廠設施處理功能。

此外，於再生水廠放流口旁設置2組砂濾塔設備過濾放流水質，分別以加壓泵輸送至大東濕地公園，可於枯水期間補注水源至中崙國中旁河道及博愛橋旁河道，加強淨化河道及景觀公園水質。

在遠端水質監測預警系統啟用後，可掌握下水道遭偷倒情事，即時與環保局等稽查單位擴大聯合查察，對於不肖廠商行為予以嚴逞重罰，達到遏止不法發生。