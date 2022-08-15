高雄冷凍食品大廠導入5G AIoT 智慧製造提升製成率

台灣蛋品加工龍頭「福記」冷凍食品，擴建新廠新創導入「5G AIoT數位雙生協作系統」，透過5G雲端平台蒐集即時生產數據，結合AI分析煮製決策，有效提升產品製成率並落實食安。

高雄市政府經發局今天新聞稿表示，「福記」冷凍食品民國109年在高雄市湖內區擴建新廠導入智慧製造，建置自動化冷鏈產線，並透過經發局媒合「神通資科」、「愛吠的狗」等科技新創，導入「5G AIoT數位雙生協作系統」；透過5G雲端平台蒐集即時生產數據，結合XR非接觸報工及AI分析煮製決策，有效提升產品製成率並落實食品安全，盼成為全溫層即時鮮食餐點領導者。

「福記」冷凍食品董事長林鳳春表示，去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動宅配需求，公司營收逆勢成長，首度超過新台幣6億5000萬元，是全台最大蛋品加工廠，湖內新廠預計總投資7億元，增聘120位員工預計112年4月完工，年產值將達6億元。

對新廠擴增，她強調，疫情加速產業數位轉型，導入5G AIoT技術不僅突破瓶頸提升競爭力，更藉由對製程技術、參數設定掌握，作為新品研製快速上市利器，帶動上游原料供應高值化，讓福記成為全溫層即時鮮食餐點領導者。

「神通資科」副總經理丘金勝指出，「5G AIoT數位雙生協作系統」以神通MiAIoT核心雲端平台為基礎，分析IoT巨量資料，透過即時生產數據進行AI分析，提供最佳煮製參數與決策，結合5G高頻寬、低延遲與廣連結特性，即時反應分析結果，讓品檢人員在最短時間對機台進行參數調整。

「愛吠的狗」執行長許冠文表示，透過神通資科提供5G AIoT平台，結合數位內容，運用浮空投影技術結合手勢辨識，打造XR非接觸報工解決方案，讓作業員無需攜帶手機或平板電腦，可在清潔區內輕鬆執行良品與不良品回報，確保食品衛生安全，是5GAIoT結合數位內容，運用在智慧製造的創新案例。

經發局長廖泰翔說，市長陳其邁上任後推動產業轉型，以半導體、5G AIoT兩大主軸產業發展，招募80多家5G AIoT廠商及加速器進駐亞灣。未來市府將持續媒合產業跨域合作，以大帶小共創更多5G AIoT解決方案，帶領在地產業轉型升級。

依經發局招商處資料，成立民國58年的福記冷凍食品，專精蛋品加工，近年持續精進技術。其中，鐵蛋產品在台灣市佔率達85%、溫泉蛋則佔70%，持續拓展豆干、湯品、粥品、甜湯等多元商品；同時外銷美國、澳洲、新加坡、香港等國，擁有台灣CAS、美國FDA、新加坡AVA等多項國內外認證。