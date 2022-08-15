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高雄自強一路工地塌陷 柯志恩:行政疏失比自然災害嚴重

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄市前金區自強一路一處建築工地，因地下水滲出造成路面塌陷，波及周邊住宅，居民有家歸不得。國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，同一工地半年內發生2次塌陷，如何讓市民相信高市府的工安團隊是值得信任的。市府須釐定清楚，保障市民權益。

柯志恩指出，工安與市民安全不容打折扣，不到半年在同樣地點發生兩次工安意外，尤其此事件已造成周圍建物成危樓，對附近居民安全造成威脅，市府應盡快、明確處理。

柯志恩也說，今年3月此工地首度塌陷，外界質疑工務局長楊欽富是此案建築師，而第二次坍陷工務局也擔負復工審查責任，「工務局明顯監督不周，兩次都與工務局長有關，這如何讓民眾信任市府引以自豪的工安團隊？」

柯志恩認為，楊欽富今早在議會質詢的說法無法令民眾安心，「你告訴大家該做的都做了，也謹守相關程序，但工安事件就是發生了，民眾生活受波及。」既有的SOP無法保障工安，代表有該做卻未做的，市府明知前金區地質脆弱，更應防範未然，建立更嚴謹的審查、施工程序，「難道民眾每次都只能祈求不要發生工安嗎？」執政團隊必須負起全責，不要再有下一次狀況。

柯志恩強調，「行政缺乏監督絕對比自然災害更需要被檢討！」尤其災民後續賠償、安置問題須保障，市府的工安SOP流程有必要重新檢討，市府需對此事作出明確、快速，且讓人民心安的做法。

柯志恩昨晚也提出三項訴求，市府除妥善安置受影響之民眾外，也應確保廠商能快速、合理，履行賠償責任，以讓相關住戶影響最小化為目標。第二，市府需完整說明，半年之內，同一處工地竟造成兩次塌陷，高雄市工安維護的SOP和執行不足，市府要做通盤檢討。更要全面檢查現有施工工地的安全維護狀況。

工安 高雄市長 建築

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