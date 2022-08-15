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訂單急降、租約到期 高雄慈暉關懷學園面臨斷炊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
安置非行少年的高雄慈暉關懷學園，旗下庇護工場「蘋果綠烘焙坊」遇上疫情，今年月餅訂單急降，加上房租到期面臨搬遷，烘焙坊恐斷炊，處境雪上加霜。記者王昭月／翻攝
安置非行少年的高雄慈暉關懷學園，旗下庇護工場「蘋果綠烘焙坊」遇上疫情，今年月餅訂單急降，加上房租到期面臨搬遷，烘焙坊恐斷炊，處境雪上加霜。記者王昭月／翻攝

安置非行少年的高雄慈暉關懷學園，旗下庇護工場「蘋果綠烘焙坊」遇上疫情，今年月餅訂單急降，加上房租到期面臨搬遷，烘焙坊恐斷炊，處境雪上加霜，學園主任胡靜婷急求助，不希望這群已學到一技之長的孩子無處落腳，再入歧途。

「蘋果綠烘焙坊」過去在中秋佳節，受到某上市企業援助，不缺訂單，但受疫情衝擊，今年失去金援，且房租快要到期，搬遷費及租屋經費都沒著落，憂心不已。

學園胡靜婷說，慈暉關懷學園是些逃家、誤入幫派、歧途孩子的溫暖避風港，經培訓技能，已逐漸步入正軌，學園庇護工場「蘋果綠烘焙坊」一直是孩子們追求自立的園地，但今年處境艱難。

胡表示，過去一直援助學園的企業，因子公司也推月餅，因而取消訂單合作，此外一些大客戶因疫情緣故沒有預算，「蘋果綠烘焙坊」距中秋不到一個月時間，只有接到零散訂單，經濟拮据可能無處可去，園內瀰漫沮喪氛圍。

慈暉關懷學園是高雄地區專責安置高關懷少年的中途之家，主要輔導一些特殊境遇的弱勢少年，學習一技之長，考取證照，人生再出發。

高雄慈暉關懷學園旗下庇護工場「蘋果綠烘焙坊」遇上疫情，今年月餅訂單急降。記者王昭月／翻攝
高雄慈暉關懷學園旗下庇護工場「蘋果綠烘焙坊」遇上疫情，今年月餅訂單急降。記者王昭月／翻攝

烘焙 疫情 月餅

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