百里種樹被基層靠北成「百里中暑」 屏警強調絕無特別編排人力

種樹百里2.0計畫爭議不斷，屏東警方假日編排勤務指揮交通，被人在臉書社團「靠北Police」投稿批評，「警力已經不足，明明就沒那麼多警力硬要排人在那邊曬」，百里種樹變「百里中暑」勤務。對此，屏東縣警局今天強調，歷年暑假都編排勤務加強交通疏導，並非為種樹百里工程特別編排。

警方統計，屏鵝公路7月暑假每周六、日南下及北上車流，最高可達每日三萬車次，因道路容量有限，易嚴重壅塞，因此才在部分路口指派員警指揮疏導。

對於臉書社團「靠北Police」有人批評，「警力已經不足，明明就沒那麼多警力硬要排人在那邊曬」，百里種樹變「百里中暑」勤務。警方強調，歷年暑假都編排勤務加強交通疏導，以便機動快速排除交通事故。種樹百里2.0計畫絕大多數工區與路口，都由施工廠商安排義交執行交管，員警只擔負影響交通順暢與安全的路口勤務，以應變交通事故為主，並非為種樹百里工程特別編排。

至於執勤防曬部分，警察局已逐年購置大型遮陽傘及防曬袖套配發使用。