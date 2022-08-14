2022臺灣文博會在高雄今閉幕 商展區觀展人次突破15萬

「2022臺灣文博會」文化策展區5日於高雄流行音樂中心揭開序幕，10日起品牌商展區在高雄展覽館盛大登場，今日最後一天展期，粉絲們把握最後衝刺機會搶購商品逛展。高雄市長陳其邁表示，感謝大家熱烈支持，文博會商展區短短幾日已突破15萬觀展人次，粉絲的熱情讓許多商品供不應求。

今天一早高雄展覽館便湧現大批排隊人潮。高雄市副市長史哲表示，本屆文博會於高雄展覽館的品牌商展區，首次將文創品牌、IP授權兩大主題二合一，其中更超越歷屆，有高達4成8為中南部廠商，以空前規模集結，共計500家國內外文創品牌、IP授權業者。

史哲說，透過台灣IP高雄原創計畫的多元運用，讓原創IP以更豐富的面貌呈現，從住房率和輕軌運量來看，甚至帶動了整個城市的觀光。此次文博會的參與人數和購買力也可望創新紀錄，打破大家對南北市場大小不同的既定印象，接下來10月高雄即將再迎接台灣設計展，市府團隊也將持續全力投入，要以更多令人意外的城市參與方式，屆時也歡迎大家到訪高雄，感受台灣設計的豐沛能量。

高雄市文化局長王文翠表示，目前愛河灣搭配「台灣IP．高雄原創」六隻IP貼圖充氣裝置及海洋局遊艇碼頭海洋派對、高流市集等活動，截至昨日整個愛河灣人潮再創新高。從高雄展覽館、高流中心、駁二特區到哈瑪星六個歷史場館，預估本周末的人數再納入將迎來突破65萬觀光人潮。參與過台北高雄兩處場域的品牌也反映，銷售狀況比往年在台北的好，粉絲的熱情支持真的是意料之外。

文化局表示，在而串連兩大場域的輕軌也在文博會期間持續加開班次，文博會期間平日輕軌搭乘量達1萬人次，第一個周末每日近3萬人次外，商展區開展後昨日更高達近5萬搭乘人次，可見民眾踴躍使用大眾運輸工具，並凸顯輕軌建設串聯景點轉乘的便利性。