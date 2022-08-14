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阿蓮崙港社區由古厝再造成社區據點 偏鄉農村轉型社企

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天訪視阿蓮區崙港社區，體驗由古厝再造而成的社區據點。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁今天訪視阿蓮區崙港社區，體驗由古厝再造而成的社區據點。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天訪視阿蓮區崙港社區，體驗由古厝再造而成的社區據點，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動，將打造「鴨村瓦房直賣所」。他表示，高市府和農委會以農村再生計畫來協助農村轉型篇農業社會企業，讓農村的力量能夠源源不斷、永續發展。

阿蓮區崙港社區民國60年代因引入改良土番白毛鴨品種而聲名大噪，陸續成立養鴨場、飼料廠，帶動區域養鴨產業發展。近年隨產業結構改變，養鴨逐漸沒落，後續轉而養殖吳郭魚、虱目魚、鰻魚、蝦子等，但聚落內仍可見到早期養鴨文化特色。崙港社區景觀發展上用鴨子為主軸，創造在地獨特的藝術空間。

陳其邁表示，崙港社區結合了青年返鄉，導入非常具有魅力的文創力量，協助整個農村的再生。今天來社區的「千歲團」，也是社區的力量，加上返鄉青年的努力，讓整個社區翻新成為農村再生的典範。衍生周邊的商品，在林百貨及很多的電商平台都非常受歡迎。

陳其邁說，即使是阿蓮偏鄉的一個農村裡面，大家還是可以看到這種非常活潑的文創力量，其實在高雄各個角落裡面都有非常動人的故事正在發生。

崙港社區107年完成農村再生培根計畫成為農村再生社區，109年起透過農村再生計畫，將特色活動及遊程等軟體建設導入修復完成的古厝。為發展產業，也和在地鴨肉加工場合作研發鴨肉香腸、鴨胸等產品包裝，今年度透過農再計畫改善內部空間，打造「鴨村瓦房直賣所」，販售在地產業鴨肉加工品及雷雕文創作品，以及作為餐飲及DIY活動辦理空間，也藉此吸引更多年輕人進駐。

除了產品外，也透過農再計畫建立近代農村寶庫與保存文史展覽、發展阿嬤廚房、志工教學、古厝文創市集（鴨鄉寶）等活動，帶動社區及周邊社區的產業發展。社區的文創商品都是和在地返鄉青年共同開發，目前有動力鴨、拼圖彩鴨、手機架等多樣商品，未來將以鴨肉相關產品建立品牌，開發生鮮鴨胸肉、虱目魚等產品。活動可上崙港社區FB查詢https://reurl.cc/vWW7ak。

阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
阿蓮區崙港社區據點由古厝再造而成，社區和在地企業合作開發文創商品、特色鴨肉產品及鴨箱寶活動。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視阿蓮區崙港社區，他表示，高市府和農委會以農村再生計畫來協助農村轉型篇農業社會企業，讓農村的力量能夠源源不斷、永續發展。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁訪視阿蓮區崙港社區，他表示，高市府和農委會以農村再生計畫來協助農村轉型篇農業社會企業，讓農村的力量能夠源源不斷、永續發展。記者徐如宜／攝影

文創 農村再生 青年 高雄市

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