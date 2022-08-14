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文博會馬祖館五萬人次入館 策展人邀登島共飲馬祖酒

聯合報／ 記者李成蔭／連江即時報導
馬祖館策展團隊將馬祖文化帶來高雄，創下11天五萬人入館參觀，與馬祖品牌共創近百萬的營業佳績。圖／連江縣文化處提供
馬祖館策展團隊將馬祖文化帶來高雄，創下11天五萬人入館參觀，與馬祖品牌共創近百萬的營業佳績。圖／連江縣文化處提供

2022台灣文博會今在高雄落幕，其中馬祖館以「群島共振」為主軸，透過五感體驗帶領民眾探索馬祖，在11天展期中吸引5萬人次造訪，今連江縣文化處長吳曉雲與民眾乾杯，象徵馬祖酒吧打烊，邀民眾到馬祖登島共飲。

連江縣政府表示，馬祖館每天開放三條沈浸式導覽體驗，分別為「外公日記」、「大兵日記」、「航海日誌」體現「群島共振」主軸，其中「外公日記」由演員唐詩涵演出閱讀外公日記的馬祖生活，體現每個馬祖女生受馬祖故事傳承、認同文化，成為馬祖文化重要推手。

馬祖館策展團隊表示，感謝吳曉雲在馬祖館的籌備過程中一路陪伴，讓策展團隊能夠將馬祖文化帶來高雄，創下11天五萬人入館參觀，與馬祖品牌共創近百萬的營業佳績。

吳曉雲表示，高雄與馬祖透過海而連結，而馬祖館能夠參與今年的文博會盛事，起源今年馬祖國際藝術島，將過去塵封已久的馬祖，以「島嶼釀」和「風土交會」開罈，馬祖館延伸島嶼釀造概念，透過策展人安排、沈浸式導覽，展現新開展而豐沛的馬祖文化。

策展人蔡沛原表示，馬祖館呈現黑暗區戰地、灰霧區迷航灣澳、明亮島嶼酒吧，分別代表馬祖的過去、現在與未來，並以馬祖特調酒飲連結展館元素，讓民眾感受新穎的馬祖文化。

馬祖館閉幕儀式最後在吳曉雲、蔡沛原與民眾乾杯共飲後圓滿結束，象徵喝完開瓶後的馬祖酒，馬祖館島嶼酒吧即將打烊，提醒民眾把握最後的機會參觀探索，而馬祖文化未來也可以繼續開展，讓民眾可以靠著海一路往北，抵達真實馬祖，馬祖將以釀造的多元文化與馬祖好酒做分享。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透過演員演出孫女閱讀外公的日記，遊歷馬祖的歷程，展現馬祖的擺暝文化。圖／台灣文博會大會提供
透過演員演出孫女閱讀外公的日記，遊歷馬祖的歷程，展現馬祖的擺暝文化。圖／台灣文博會大會提供
馬祖館每天開放三條沈浸式導覽體驗，透過五感體驗帶領民眾探索馬祖。圖／台灣文博會大會提供
馬祖館每天開放三條沈浸式導覽體驗，透過五感體驗帶領民眾探索馬祖。圖／台灣文博會大會提供
馬祖館今閉館之際，連江縣文化處長吳曉雲也與民眾乾杯，象徵馬祖酒吧打烊，盼民眾能到馬祖登島共飲。圖／連江縣文化處提供
馬祖館今閉館之際，連江縣文化處長吳曉雲也與民眾乾杯，象徵馬祖酒吧打烊，盼民眾能到馬祖登島共飲。圖／連江縣文化處提供
馬祖館每天開放三條沈浸式導覽體驗，透過五感體驗帶領民眾探索馬祖。圖／台灣文博會大會提供
馬祖館每天開放三條沈浸式導覽體驗，透過五感體驗帶領民眾探索馬祖。圖／台灣文博會大會提供

馬祖

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