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BLACKPINK高雄開唱魅力難擋 演唱日訂房已達5、6成

中央社／ 高雄14日電
南韓人氣女團BLACKPINK日前宣布明年3月將到高雄開唱，不少粉絲已搶先預訂高雄住宿，多家飯店業者演唱會當天訂房率已達5、6成，詢問電話更接不完，直呼人氣女團魅力無法擋。圖／摘自推特
南韓人氣女團BLACKPINK日前宣布明年3月將到高雄開唱，不少粉絲已搶先預訂高雄住宿，多家飯店業者演唱會當天訂房率已達5、6成，詢問電話更接不完，直呼人氣女團魅力無法擋。圖／摘自推特

南韓人氣女團BLACKPINK日前宣布明年3月將到高雄開唱，不少粉絲已搶先預訂高雄住宿，多家飯店業者演唱會當天訂房率已達5、6成，詢問電話更接不完，直呼人氣女團魅力無法擋。

南韓人氣女團BLACKPINK官方社群8日宣布10月將展開世界巡迴演唱會，巡迴全球26處，包含明年3月18日的高雄站，也是台灣唯一的一站。

高雄萬豪酒店行銷公關陳禕瀅對中央社記者表示，消息一出，飯店訂房網瞬間湧進訂單，明年3月18日演唱會當天訂房率，目前已超過總房間數的5成，讓人深深感受到人氣女團魅力無法擋，也預計將為高雄創造驚人商機。

高雄英迪格酒店也表示，自BLACKPINK演唱會消息公布後，明年3月18日訂房率已增加3至5成，熱度不輸去年國慶假期；預計演唱會開始售票後，訂房數量會再衝高；此外，受文博會帶動，近期平均住房率也達7、8成。

高雄水京棧國際酒店表示，雖然距離演唱會還有段時間，但許多粉絲在消息曝光後，就立刻湧入訂房，目前演唱會當天訂房率已達6成。

高雄福華大飯店指出，即使有部分訂房平台還沒開放預訂明年3月的訂房，但已有不少民眾透過電話等管道來預訂，目前訂房率也有約2至3成，詢問電話更是接不完，預計之後開放更多訂房平台供預訂，會湧入更多訂單。

演唱會 BLACKPINK 南韓

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