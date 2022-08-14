秋節禮盒企業訂單下滑最多 社福團體盼各界多支持

秋節將至，社福團體紛推秋節禮盒，盼增加收入來源，但今年訂單萎縮，喜憨兒、心路基金會均表示，目前訂單僅約3成，其中企業訂單下滑最多，盼中元節後銷售量能回溫。

中秋節將屆，對許多社福團體來說，秋節禮盒銷售額，是一年中重要收入來源，不過今年不少社福團體發現，訂單明顯比去年同期下滑，盼外界多支持。

喜憨兒基金會今天對中央社記者表示，去年此時，訂單已達4成以上，但現在僅約3成，另募集月餅禮盒到偏鄉活動，至今也僅募集到一半數量。

喜憨兒基金會表示，主要是社福團體最仰賴的企業團體訂單變少了，研判可能是銷售秋節禮盒的社福團體增多，但市場成長有限；喜憨兒基金會日前邀藝人「王子」邱勝翊到高雄宣傳秋節禮盒，希望增加曝光度，刺激銷量。

心路基金會「一家工場」場長方民安告訴中央社記者，去年此時秋節禮盒訂單已達7、8成，但今年至今訂單僅3、4成，以往秋節禮盒訂單有約80%來自企業團體，但今年不知為何，許多企業團體態度觀望。

方民安說，有些企業表示沒有獲利，或改送水果禮盒，希望中元節過後，個人訂單能有所成長，以彌補企業團體訂單減少。

喜憨兒基金會每年舉辦送愛到部落月餅禮盒募集活動，今年預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、高雄市及屏東縣約3萬9877名學童，募集月餅禮盒。

高市府月初舉辦身障團體秋節禮品推廣活動，促銷25家身障團體推出的112項秋節禮品，市長陳其邁也拋磚引玉認購800份秋節禮品，號召市民共襄盛舉；另市府建置「礙優網」購物網站，協助各家身障團體打開網路銷售通路。