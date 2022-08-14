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影／鬼月鬼事多 北大武單攻經驗豐富這次栽了

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
北大武山昨傳出受困意外，警消獲報漏夜救援，今午已護送受困民眾平安下抵登山口。圖／讀者提供
北大武山昨傳出受困意外，警消獲報漏夜救援，今午已護送受困民眾平安下抵登山口。圖／讀者提供

最南百岳屏東北大武山13日傳出受困意外，屏東消防局獲報漏夜救援，今午12點多已護送受困的蔡姓男子（65歲）及同團成員曾姓男子，順利下抵登山口。不過蔡男因未提供登山綜合保險證明、基本救命術等相關證照，遭消防局開單，依屏東縣登山活動管理自治條例規定，至少可罰2萬元。

北大武檜谷山莊管理員吳德發昨晚獲報，搶先趕抵蔡男受困處，他形容整起受困意外是「鬼月鬼事多」，非常誇張且荒謬，令人不解。

據了解，蔡男有5、6次單攻北大武經驗，同行的曾男因無百岳登山經驗邀他同行。兩人順利攻頂後，經驗豐富的蔡男因體力透支，在步道約7公里處受困，曾男最後決定先下撤並報案求援。

消防局獲報派遣第二大隊、泰武分隊等2車4人前往救援，深夜11點多終於平安下撤至檜谷山莊。吳德發表示，此團兩人的言行舉止、登山能力超乎他的理解，原規畫單攻，最後卻形同迫降在檜谷過夜，一位成員夜郎自大，一位棄隊友不顧，「鬼月發生這種沒有鬼的鬼事蠻應景的」，真的要再次強烈呼籲山友，單登務必確實評估自己的實力，別拿寶貴性命開玩笑。

消防局表示，受因蔡男因無法提出登山綜合保險證明，且未出示基本救命術等相關證照，已依屏東縣登山活動管理自治條例規定開單，當事人可於15天內申覆，否則將依法告發，最低可罰2萬元。

北大武山昨傳出受困意外，警消獲報救援，受困民眾因無法出示登山綜合保險等證明遭開單，最低恐罰2萬元。圖／讀者提供
北大武山昨傳出受困意外，警消獲報救援，受困民眾因無法出示登山綜合保險等證明遭開單，最低恐罰2萬元。圖／讀者提供

屏東縣 鬼月 登山活動管理自治條例

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