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高雄輕軌C20站至C24站完成行車測試 預計10月通車

中央社／ 高雄14日電
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業，將朝10月通車目標邁進。（高雄市捷運局提供）中央社
高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，近日已完成機電系統行車測試作業，將朝10月通車目標邁進。（高雄市捷運局提供）中央社

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站，沿線經過美術館、中華藝校、市立聯合醫院等，近日已完成機電系統行車測試作業，將朝10月通車目標邁進，提供市民就醫、就學等需求。

高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，高雄輕軌自7月中旬駛入C20台鐵美術館站至C24愛河之心站路段測試以來，近日已順利完成該路段機電系統行車測試作業，逐步朝C20站至C24站美術館路段與大順路段10月通車目標邁進。

捷運局表示，經過7月中旬以來幾週的安裝測試後，8月7日至13日輕軌開始依營運班表，在營運時間內，以10至15分鐘班距方式，行駛於測試路段，模擬正常營運狀況，以確保系統功能穩定符合要求。

捷運局指出，在完成階段性的測試作業後，施工團隊將彙整這段時間以來的測試結果，持續精進調整，為通車前的初、履勘作業做好準備。

高雄輕軌C20至C24路段沿線經過美術館、中華藝校、市立聯合醫院、龍華國小等，在C24愛河之心站可與高雄捷運紅線凹仔底站轉乘，通車營運後可提供符合市民就醫、就學、遊憩需求。

高雄輕軌 美術館 捷運

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