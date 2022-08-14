防疫三點檔一定有他！忙到年夜飯沒回家 獲模範公務員

過去一年多來，高雄市長陳其邁幾乎天天透過防疫記者會直播談疫情動態，身旁固定班底除衛生局長黃志中，一定有衛生局簡任技正潘炤穎，他條理清晰說明確診者足跡、回應媒體提問，應變力強，表現沉穩。他最近獲高雄市模範公務員表揚，也獲市府推薦參加行政院模範公務員選拔。

「潘簡技非常耐操，專業下的執行力十足！」衛生局長黃志中與潘炤穎有革命情感，他說，從登革熱、流感到新冠病毒，對抗傳染病挑戰大，潘扮演重要角色，工作態度從不懈怠，前年兩人到「跨百光年」活動監督防疫，現場人潮多，一對夫妻帶2名孩子要進場，小朋友沒戴口罩，眼看可能被迫離場，潘立即趨前送上2只口罩，讓一家人能開心同樂，展現鐵腕防疫下的溫情。

潘炤穎現年49歲，當公務員19年，進公部門前，他在林口長庚醫院當血液透析技師6年。工作一段時間，決定再進校園充實自我，潘今年3月報考高師大科學教育暨環境教育研究所博士班，當時防疫處於水深火熱狀態，潘一天睡不到幾小時，要參加博班口試當天，他難為情地問市府長官「今天能否稍微調整開會時間」。

今年4月放榜時，潘一舉高中榜首，在防疫記者會上被問到此事，他依舊低調不多談，陳其邁假裝吃味地說「考中了也沒跟我說」。

高雄市防疫記者會直播幾乎都訂在下午3點，被市民稱為「防疫三點檔」，陳其邁搭配黃志中、潘炤穎等人合體說明疫情動態，時常關注防疫記者會者，對潘一定不陌生，面對各種提問，潘總是能沉穩、有條理地回答，表現亮眼。

陳其邁曾在臉書發文鼓勵衛生局防疫夥伴，稱讚潘炤穎等人是市民熟悉的身影，潘在衛生局戰情中心中負責疫調，盡力追查每個可能感染源，避免造成下一波傳染。陳其邁當時也說，有疑似群聚或出現較複雜個案時，即使半夜2、3點，潘會打電話跟他說明，常忙到凌晨3、4點才回家，一早又回戰情中心上工。

今年農曆年，高雄正面臨高雄港、旗津群聚考驗，市府防疫團隊不鬆懈，農曆年期間，陳其邁天天坐鎮主持防疫會議，潘炤穎等人連年夜飯也無法抽身回家，一切以防疫為重。