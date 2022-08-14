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藍綠槓高雄失業率 勞工局：6都唯一失業率持續下降城市

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞退提繳人數前五名業別。資料來源／高雄市勞工局、製表／徐如宜
高雄市勞退提繳人數前五名業別。資料來源／高雄市勞工局、製表／徐如宜

為了高雄的失業率議題，高雄市長藍綠參選人陳其邁與柯志恩，各自提出對己有利的數據防守與攻擊。勞工局今天又說明，高雄市失業率111年上半年為3.7%，較110年上半年持續下降0.3%，比較全國各縣市失業率約居中位，高雄是六都唯一失業率持續下降的城市。

高雄市長陳其邁日前在議會施政報告稱依OECD標準，高雄15至24歲的青年失業率，從六都最高13.9%進步到六都最低9.5%。柯志恩則反擊，根據勞動部勞動力發展署定義，青年勞動力是指「15至29歲」，雖然111年上半年高雄15歲至24歲失業率降為9.5%，但25歲至29歲失業率逐年攀升，111年上半年已達7.1%，是六都最高。

高雄市勞工局長周登春表示，依據全國勞工勞退提繳工資行情網站，高雄市111年度勞工退休金平均提繳工資為3萬7746元，成長率為8.63%，全國平均僅為8.27%。另依據勞工保險局勞工保險投保人數，高雄市110年度投保人數達114萬7288人，較108年增加2萬2280人，顯示市府在就業促進推動上是有成效的。

高雄市勞工局指出，109年5月高雄市勞退提繳人數為67萬4千多人，111年5月高雄市勞退提繳人數為70萬5千多人，絕大多數產業別的從業人數及薪資都增加，顯示就業機會增加，也與勞工基本工資調整有關，只有像農林漁牧業別人數呈現下降。

周登春說，對於就業議題，不能只以失業率這種抽樣調查取得的單一且表面的數據做評判，應該用更專業多面向的角度，才能深入了解高雄市勞工就業狀況。未來勞工局將持續與市府相關單位合作，並配合產業發展政策，辦理各項就業促進措施。

國立大學林姓研究生表示，藍綠參選人吵這個沒用，青年的感受很直接，就是到底找不找的到工作？北部好找、還是南部好找？工作薪水養不養得活自己？投票時還是會依自己的主觀認定。

高雄市長 失業 勞工局

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