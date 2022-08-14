淨化選前治安 澎縣警察局長親自帶隊執勤

高雄市長陳其邁在市政總質詢指出，在招商引資、創造就業機會等政策推動下，高雄15歲至24歲青年失業率，上半年降至六都最低9.5%；國民黨高雄市長參選人柯志恩說，高雄25歲至29歲失業率達7.1%，是六都最高。臉書粉專Wetalk高雄指出，很多找不到工作的年輕人，都「漂」出去了，母數變少，當然失業率變少。學者表示，與其探討人口流失，不如優先處理高雄低薪這件事，薪水拉高，年輕人自然就會回流。...

2022-08-14 17:00