淨化選前治安 澎縣警察局長親自帶隊執勤
淨化選前治安，澎湖縣警察局長陳宗能昨晚親自帶隊執行擴大臨檢，並宣示公權力不容挑戰，展現執法作為，確保社會治安。
澎湖縣警察局發布新聞訊息指出，內政部警政署13日執行全國性擴大臨檢勤務，澎湖縣警局與所轄馬公、白沙和望安等3個分局同步配合執行，出動60名警力與緝毒犬等執行擴大臨檢，查獲違反菸害防制法1件。
陳宗能親率刑大、保安與分局人員，前往市區治安熱點、選舉賭盤與易引發聚眾鬥毆等治安顧慮場所，加強臨檢取締與交通路檢等，展現警方執法決心。
陳宗能表示，澎湖年底五合一選舉將屆，為確保民眾安全與淨化選前治安，在臨檢勤務前宣示公權力絕不容挑戰，要求警察務必嚴正執法，有效遏止不法分子蠢動，全力做好地方治安工作。
陳宗能對於澎湖偶發性的聚眾鬥毆事件，要求警局即時啟動「快速打擊犯罪部隊機制」，由各線上巡邏及區域聯防警力馳抵現場支援，展現警察維護治安的決心。
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