澎湖追風音樂節登場 萬人一同「Sing嗨風」

中央社／ 澎湖縣13日電
2022澎湖追風音樂節於13日晚間在馬公市觀音亭園區登場。 中央社／澎管處提供
2022澎湖追風音樂節於13日晚間在馬公市觀音亭園區登場。 中央社／澎管處提供

2022澎湖追風音樂節今晚登場，馬公觀音亭整個園區的光環境，處處都是亮點，在夜空中迷人閃耀，藝人ELLA與玖壹壹賣力演唱，萬人一起「Sing嗨風」掀起最高潮。

「2022澎湖追風音樂節」今晚由交通部主任秘書黃荷婷、觀光局主任秘書林佩君、澎湖國家風景區管理處長許宗民、澎湖縣議會議長劉陳昭玲、澎湖縣政府參議王國裕與旅遊處長陳美齡等人共同啟動後展開，馬公觀音亭園區愈夜愈美麗。

黃荷婷致詞表示，追風音樂節在疫情趨緩與國旅優惠補助下推出，吸引大批民眾前來，繼花火節盛況後再次出現人潮，期盼能將澎湖觀光發揚光大。

林佩君指出，澎湖追風音樂節和以往的澎湖燈光節大有不同，運用光雕、燈光裝置藝術等結合科技，照亮觀音亭內海。不少歌迷下午就進場佔位置，以便好好欣賞藝人表演，玖壹壹與ELLA陳嘉樺先後登台賣力演唱，也為活動掀起最高潮。

澎管處表示，「2022澎湖追風音樂節」以風、光、音樂與故事等，結合澎湖獨有海島風情、人文藝術、星光月色等，融合音樂和光韻律動的「澎湖好風光」主題，今晚起至9月24日，每晚6時30分在觀音亭園區展開，有包括澎湖追風趣、澎湖上河圖、海底同樂會、舞動章魚、舞光四射與In Love With Peng-hu等主場區，五光十色，美不勝收，還安排8場次卡司陣容堅強的演唱會。

另外，9月9日、10日還有炫彩夜光風箏與全台首見的「螢風而來」演出，都是追風音樂節的亮點，讓民眾一起瘋風箏、瘋觀光、瘋音樂、瘋海洋，感受獨特的澎湖秋瘋季。

澎湖縣 馬公 風箏

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