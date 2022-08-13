北捷與澎湖科大合作 培育軌道與觀光休閒人才

台北捷運與澎湖科技大學今晚簽署產學合作備忘錄，未來攜手培育軌道與觀光休閒人才，共創美好願景。台北市長柯文哲與澎湖縣長賴峰偉在場見證。

今晚由台北捷運公司董事長李文宗與澎湖科技大學校長黃有評簽署產學合作備忘錄。柯文哲表示，北捷公司營運26年來，累積運送120億人次，今年在可靠度評比中獲得肯定，今天與澎湖科大進行產官學合作，期盼能創造更多商機。

賴峰偉表示，澎湖縣政府在魚產品與花火節與北捷有合作，今天見證北捷與澎湖科大的合作，未來會愈來愈多，朝向正面發展。

台北捷運公司與澎湖科技大學簽署合作備忘錄，將整合學校教學與研究資源，推動產學合作、研提產學合作方案、教育訓練、人才培育與實習資源等。

柯文哲並與在場學子舉行青年論壇與簽書會。