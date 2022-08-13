高雄海洋派對週末愛河灣登場 盼讓民眾愛上大海

中央社／ 高雄13日電
2022高雄海洋派對13日起在愛河灣連續2天展開。 中央社
2022高雄海洋派對13日起在愛河灣連續2天展開。 中央社

2022高雄海洋派對愛河灣熱鬧登場，高雄市長陳其邁說，高雄是海洋城市，盼透過派對讓大家喜歡海洋；至於文博會產值，有些商品現場已完售改線上預購，要等結束後才能估算。

「2022高雄海洋派對」週末在愛河灣熱鬧登場，今天上午從重型帆船挑戰賽鳴槍拉開序幕，展開遊艇派對、水域遊憩、海洋餐桌、創意展演、市集、互動體驗、歌手演唱等活動，現場人流從正在舉辦文博會的高雄流行音樂中心一路綿延到鯨魚堤岸，相當熱鬧，高雄市長陳其邁也在傍晚乘帆船現身會場。

陳其邁表示，高雄是海洋城市，有很多親水設施和完整港灣，他上任後推動「向海致敬」，逐步解放海域，愛河灣將會是遊艇碼頭，也結合海洋教育，讓小朋友有帆船訓練課程，讓民眾能夠喜歡海洋和親水活動，玩得開心也玩得安全，今天舉辦「海洋派對」也是希望讓大家瞭解海洋其實是非常好玩。

陳其邁說，海洋派對也結合文博會，愛河上還有貼圖巨星，目前已經吸引超過50萬人次入場參觀；而且有參加文博會展覽的創作者告訴自己，商品在第1天就已經完售，只能緊急開放網路訂購，因此文博會完整直接和間接產值的計算，需等結束後才能估計，但已可見台灣文創的力量。

陳其邁指出，高雄是人家說的「海口」，鼓勵多元創作，展現城市文化力量，市府也大力補助青創基金，自己上任後，青創、文創、農創補助的預算從原來每年新台幣2000多萬元大幅增加到3.92億元，鼓勵大家以自己的想像力，多元展現城市的美麗。

高雄市政府海洋局指出，13、14日的海洋派對讓愛河灣充滿慶典氛圍，碼頭上集結各式船艇停泊；海域上有重型帆船雙港挑戰賽與競速賽，還有「海洋餐桌」活動，民眾可搭乘遊艇行經新光碼頭、紅毛港，沿岸特色餐廳直接將熱門、特色招牌菜送上船享用；陸域則有遊艇展覽、海洋市集，還有魏如萱、滅火器等藝人演唱，活動相當精彩。

派對 愛河 陳其邁

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