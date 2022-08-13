高雄海洋派對熱鬧登場 場面熱鬧非凡
「2022高雄海洋派對」今明兩天在高雄愛河灣盛大登場，這是高雄海洋派對首次在全新完工擁有5G智慧及環保概念的愛河灣遊艇碼頭，以嘉年華形式呈現海洋首都的城市魅力，活動包含「遊艇派對」、「水域遊憩活動」、「藝人演唱」、「海洋餐桌」、「創意展演」、「海洋市集」、「海洋親子互動體驗」、「重帆運動賽事」、「遊艇產業展覽」等，吸引上萬民眾前來參加，場面熱鬧非凡。
熱愛海洋喜歡潛水的高雄市長陳其邁也特地穿短褲輕裝化身水手，操作重型帆船與人氣火熱的網紅蔡譯心帥氣進場，陳其邁表示為了給高雄市民更好的生活環境，愛河灣遊艇碼頭完工後整體設施更加完善，讓民眾有更多親海近海的機會，也為海港之都高雄更添海洋城市亮點。
高市海洋局表示，今年首次登場的海洋餐桌活動，民眾可搭乘遊艇行經新光碼頭、紅毛港，沿岸邊的特色餐廳直接將熱門、特色招牌菜送上船，現場還有場面盛大的遊艇展覽、海洋市集，喜歡音樂的民眾，也在現場觀賞到魏如萱、滅火器等藝人演唱或選擇參加遊艇電音派對，從早一路嗨到夜晚，參與夜宿遊艇的民眾將於愛河灣海面上在貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、ㄇㄚˊ幾兔、豆卡頻道、PP mini小小企鵝這六隻貼圖大明星的陪伴下一夜好眠。
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