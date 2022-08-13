文博會高雄熱鬧登場 台東館展現在地獨特文化魅力
「台灣文博會」在高雄熱鬧登場，台東縣政府跨區參展，「台東館」邀九鳥陶燒等6家品牌及6件台東工藝設計獎作品參展，展現台東獨特魅力與價值，讓南台灣民眾也能領略台東文化之美。
「2022台灣文博會台東館」設於高雄展覽館南館，以「台東時區Taitung Time Zone」為主題，集結台東優秀文創、工藝業者與品牌共同參與，即起展至14日止。
參展的品牌包括台東著名的九鳥陶燒、山野牧人創意木器工作室、石山部落、米麻岸、角琉璃公司、阿水工房，帶來融合地方特色與個人設計陶作、月桃、琉璃、木作及複合媒材藝術創作等產品。
同時規劃「2021 台東工藝設計獎」得獎作品參與，展現新一代的工藝設計創意，跨入「台東時區」，可感受台東工藝與創作在時間中累積的成果。展出作品包括「2021台東工藝設計獎」首獎「拾起一片山林」、二獎「詩與地方」、三獎「紅龍」等。
縣長饒慶鈴表示，台東縣政府鼓勵廠商積極參與各類展覽活動，增強產業合作，這次「2022臺灣文博會」，可讓更多民眾認識台東文化、文創及工藝產業品牌形象。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言