文博會高雄熱鬧登場 台東館展現在地獨特文化魅力

「台灣文博會」在高雄熱鬧登場，台東縣政府跨區參展，「台東館」邀九鳥陶燒等6家品牌及6件台東工藝設計獎作品參展，展現台東獨特魅力與價值，讓南台灣民眾也能領略台東文化之美。

「2022台灣文博會台東館」設於高雄展覽館南館，以「台東時區Taitung Time Zone」為主題，集結台東優秀文創、工藝業者與品牌共同參與，即起展至14日止。

參展的品牌包括台東著名的九鳥陶燒、山野牧人創意木器工作室、石山部落、米麻岸、角琉璃公司、阿水工房，帶來融合地方特色與個人設計陶作、月桃、琉璃、木作及複合媒材藝術創作等產品。

同時規劃「2021 台東工藝設計獎」得獎作品參與，展現新一代的工藝設計創意，跨入「台東時區」，可感受台東工藝與創作在時間中累積的成果。展出作品包括「2021台東工藝設計獎」首獎「拾起一片山林」、二獎「詩與地方」、三獎「紅龍」等。