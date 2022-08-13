台灣文博帶動人潮 高市觀光局：暑假已有17萬人出遊

2022台灣文博接近尾聲，國旅補助及高雄市府加碼補助下，高雄市觀光局指出，愛河灣周邊旅宿住宿率高達9成5，相較去年暑假成長約50％以上，此波吸引約17萬人住宿高雄。

中央悠遊國旅補助7月15日上路，高雄加碼推出「周間補到千」及獨家「周五又補五」住宿優惠，僅起跑3周，「周間補到千」優惠已在8月4日額滿，高雄旅宿住房率明顯提升，平日近6成、假日8成。

台灣文博會期間，愛河、駁二等地人潮眾多。觀光局長周玲妏說，500多家業者參與文博會，人數是歷年之冠，其中4成8廠商來自中南部，文化策展區開幕前3天，參觀人數突破往年紀錄；搭配中央與地方加碼補助，此波至少17萬人出遊高雄，帶動餐廳、遊樂業及伴手禮等相關產業商機，依中央旅宿均消推估創造約8.2億觀光產值。