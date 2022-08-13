夏日狂歡祭衝屏東大鵬灣 半個月入園破70萬人次

在屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的屏東夏日狂歡祭，天天有免費大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，周六、日還邀知名表演團體及藝人演唱，今、明晚安排紙風車兒童劇團、中東民俗舞團及旋轉舞團、「空空把」西非擊鼓樂團、屏東戰隊熱舞等表演，縣府統計7月30日開幕至今半個月，入園已突破70萬人次。

2019年台灣燈會的主場地就在大鵬灣國際休閒特區，13天狂吸1339萬人次，主燈「巨鮪來富」和「海之女神」保留原地，觀光業者無不期待這顆南方明珠被外界看見，進而帶動地方觀光，無奈大鵬灣BOT合作廠商以不堪虧損等理由宣布與鵬管處中止契約，特區因司法仲裁案關閉，加上疫情攪局，停擺長達3年，直到上月底點交完畢，7月15日重新開放，縣府加碼舉辦屏東夏日狂歡祭。

縣府今晚安排中東民俗舞團、「空空把」西非擊鼓樂團及屏東戰隊演出，中東民俗舞團帶來異國風情的舞蹈，讓遊客在熱情的南國享受不一樣的夏日風情；「空空把」西非擊鼓樂團成立於2008年，在西非是大自然的意思，演奏歌曲來自西非，透過非洲鼓的節奏、非洲樂曲吟唱和非洲舞律動，讓觀賞民眾彷彿身處非洲；由屏東各地學子組成的「屏東戰隊」，擁有多種舞風。