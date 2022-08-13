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跟對手較勁？陳其邁用照片回應「不能只靠幾隻小海豹」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台灣文博會倒數第二天，高雄市長陳其邁在臉書貼出滿滿人潮的照片。圖／取自陳其邁臉書
台灣文博會倒數第二天，高雄市長陳其邁在臉書貼出滿滿人潮的照片。圖／取自陳其邁臉書

國民黨市長參選人柯志恩日前與青年對談時曾說，觀光不能只有煙火般活動，靠幾隻小海豹，活動後終究會再次蕭條。巧合的是，今天下午高雄市長陳其邁在臉書貼出高雄展覽館內滿滿人潮照片，告訴大家台灣文博會倒數第二天，呼籲大家快來高流看展，把可愛又有創意的商品帶回家。

市府觀光局指出，台灣文博精彩活動爆棚 ，「周間補到千」政策上路３週搶光，愛河灣周邊旅宿住宿率9成5，相較去年暑假成長50%以上，目前約吸引至少17萬人住宿高雄。

柯志恩10日與年輕人座談時說，駁二很漂亮，但不少青創領完補助後，就活不下去了，當市長的人應該創造多元化的工作機會，讓年輕人可追求生活的意義。在觀光層面，觀光不能只有煙火般活動，靠幾隻小海豹，活動後終究會再次蕭條。昨日高市府青年局回批，柯志恩說法與事實差距太大，「太誇張」。

台灣文博會8月5日至8月14 日在高雄展出，柯志恩口中的「小海豹」是指高市府此次配合文博會，首度集結六位高雄作者創造的超人氣貼圖明星當活動大使，放大版的充氣玩偶在愛河灣營造出「聊療漂漂河」畫面，吸引不少遊客打卡拍照。

今天下午，柯志恩到哈瑪星參拜代天宮，被問及此事。柯表示，她非常重視年輕人的文創及不同的發想，過去20年都跟年輕人站在一起，她要強調的是，很多活動應該是點線面，逐步擴大與完善，形成永續發展；而非是煙火式的亮點活動，這樣對於藝術發展有創見的年輕人，才能獲得工作上的保障。

柯志恩強調，陳其邁所帶領的市府與各局處，不要一接受到外界的意見就膝反射般的反應，認為所有提出意見的人都在唱衰高雄、不尊重年輕人，如果看清楚邏輯脈絡，就會知道柯志恩非常重視年輕人，更希望他們的想法可以永續經營並不斷突破。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午參拜代天宮，董事長王再福（左）贈送祈福鹽給柯。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市長參選人柯志恩（右一）今天下午參拜代天宮，董事長王再福（左）贈送祈福鹽給柯。記者徐白櫻／攝影

海豹 愛河

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