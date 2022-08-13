愛河小海豹挨批煙火式活動 高市府：推廣創作者心血

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前在談及愛河小海豹和文博會，認為是「煙火式」活動；高市府說，高雄是青創對接中央青貸案件冠軍縣市，「聊療漂漂河」則有助推廣創作者心血。

高雄市政府青年局新聞稿指出，不論創業項目專業輔導或資金協助，及針對青創業者之紓困配套措施，高市府有關政策工具皆是全國最完備；且截至今日，高市青創對接中央青貸案件依舊是「件數」與「核貸金額」雙料冠軍縣市，兩者數字皆超越雙北與台中。

此外，目前位在愛河、廣受民眾喜愛的「聊療漂漂河」計畫，所有角色都是高雄在地設計者的心血結晶，透過推廣，不僅創造觀光產值，更造就衍生產品、概念授權等商機，將高雄青年設計力帶入國際，帶動高雄整體文創產業的發展。

柯志恩今天到哈瑪星代天宮參香，並接受媒體聯訪，被問及日前在青年座談會議上提到愛河小海豹、台灣文博會等活動，認為是「煙火式」活動的發言。

她說明，自己過去20年都跟年輕人在一起，非常重視年輕人文創及各樣發想，但市府政策規畫應該是點線面逐步擴大與完善，形成永續發展，而非是煙火式亮點活動，對藝術發展有創見的年輕人，才能獲得工作保障。

現場媒體也提問，對於台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如與國民黨南投縣長參選人許淑華的論文都被提出質疑一事看法。

柯志恩說，相信當事人都會提出可以自清的相關資料，尤其許淑華更在臉書大方表示，請逢甲大學依據學術倫理規範來調查、比對她的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，和論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文，如果學校通知必須到場陳述，也一定配合出席說明。

柯志恩說，許淑華的態度非常坦蕩，「這才是一個候選人面對任何質疑時，都應該展現的磊落態度」。