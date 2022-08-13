金門縣府提供中秋包船 輸運鄉親返鄉單趟僅要500元
金門包船又來了！下個月就是中秋佳節，為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月8日提供台中至金門的中秋包船，共有1航次，可載運400人次，提供另一種運輸選擇，有需求的民眾可向各縣市登記窗口洽詢。
金門縣政府觀光處表示，金門縣政府租包客船，將於9月8日晚間23時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。金門至台中航線訂於9月11日上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間20時抵達台中港。
觀光處也提醒，租包客船因航程時間長達8-9小時；為讓鄉親及早返鄉過節，本航次回程時間為上午11時由料羅港啟航，考量航程跨越午、晚餐時間，提醒搭乘鄉親於登船前預先準備充足之食物及飲水，以備不時之需。
此次的中秋包船，一般人的單航費用為新台幣500元；年滿65歲以上老人與未滿12歲、學生、身障人士等特殊身分者，單航次費用為新台幣300元；低收入戶免負擔費用。
登記購票日期自8月15日起至9月4日前每日上午9時至下午5時向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證；至於回程（金門—台中）開放登記繳費領取乘船票證至9月10日中午12時止。
各縣市登記窗口為：
一、A、台北市：聯絡人：王丕火、劉小姐；電話：02-8251-0006、0919-240-094、0920-224-660。B、新北市：聯絡人：吳麗雪、張峯國；電話：02-2202-5701、0937-030-377。C、花蓮市：聯絡人：許乃潭，電話：0939-586-821。
二、桃園市：聯絡人：孫允理、鄭和順，電話：0922-491-008、0939-858-345、03-466-0823。
三、台中市：聯絡人：黃詩情，電話：0980-812-343、0988-812-343。臺中市：聯絡人：林秋黎，電話：0937-431-166。
四、台南市：聯絡人：蔡忠盼，電話：（06）-233-5609、0919-113-366。
五、高雄市：聯絡人：楊維居，電話：07-215-5128。
六、金門縣登記窗口：聯絡人：王賢姿，電話：082-353432、0933-699-287。
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