金東小學堂登場 樂高認證大師黃彥智親臨教親子拼積木

金門陽翟大街「積沙成塔」樂高積木展8月1日開展至今，短短12天已累積近6千人次參觀，今天特別安排「金東小學堂」課程，邀請樂高認證大師黃彥智親臨金東電影院，教導小朋友拼砌積木的小技巧，以及拼出可愛的微笑碉堡，讓親子樂開懷，度過一個愉快的周末。

「金東小學堂」今天是首日活動，縣府觀光處長丁健剛與金沙鎮長吳有家、縣議員李應文也一同蒞臨與大家同樂，為了感謝樂高大師黃彥智親臨金門，並帶來在地特色的作品與活動內容，丁健剛今日也特別在活動前，代表金門縣政府頒發感謝狀，感謝他對金門觀光的支持。

金門縣政府在2020年首次與樂高認證大師合作，創作具有在地特色的積木，為陽翟大街增添歡樂色彩和旅遊話題，廣受各方好評。今年的「積沙成塔」活動，不但讓陽翟大街進一步變身為樂高遊樂園，系列活動中的「金東小學堂」課程，在8月5日報名網址上線後，80個名額瞬間被搶訂一空，還有不少民眾頻頻來電詢問是否可以候補。

2020年金門縣政府首次與樂高認證大師合作，創作具有在地特色的積木，為陽翟大街增添歡樂色彩和旅遊話題，廣受各方好評。今年的「積沙成塔」活動，不但讓陽翟大街進一步變身為樂高遊樂園，系列活動中的「金東小學堂」課程，在8月5日報名網址上線後，80個名額瞬間被搶訂一空。

不少幸運報名的親子也是早早到金東戲院等候，大家都對可以近距離跟大師一起拼圖，超開心的，親子一起完成積木作品，都覺得超有成就感的。