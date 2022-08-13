金東小學堂登場 樂高認證大師黃彥智親臨教親子拼積木
金門陽翟大街「積沙成塔」樂高積木展8月1日開展至今，短短12天已累積近6千人次參觀，今天特別安排「金東小學堂」課程，邀請樂高認證大師黃彥智親臨金東電影院，教導小朋友拼砌積木的小技巧，以及拼出可愛的微笑碉堡，讓親子樂開懷，度過一個愉快的周末。
「金東小學堂」今天是首日活動，縣府觀光處長丁健剛與金沙鎮長吳有家、縣議員李應文也一同蒞臨與大家同樂，為了感謝樂高大師黃彥智親臨金門，並帶來在地特色的作品與活動內容，丁健剛今日也特別在活動前，代表金門縣政府頒發感謝狀，感謝他對金門觀光的支持。
金門縣政府在2020年首次與樂高認證大師合作，創作具有在地特色的積木，為陽翟大街增添歡樂色彩和旅遊話題，廣受各方好評。今年的「積沙成塔」活動，不但讓陽翟大街進一步變身為樂高遊樂園，系列活動中的「金東小學堂」課程，在8月5日報名網址上線後，80個名額瞬間被搶訂一空，還有不少民眾頻頻來電詢問是否可以候補。
2020年金門縣政府首次與樂高認證大師合作，創作具有在地特色的積木，為陽翟大街增添歡樂色彩和旅遊話題，廣受各方好評。今年的「積沙成塔」活動，不但讓陽翟大街進一步變身為樂高遊樂園，系列活動中的「金東小學堂」課程，在8月5日報名網址上線後，80個名額瞬間被搶訂一空。
不少幸運報名的親子也是早早到金東戲院等候，大家都對可以近距離跟大師一起拼圖，超開心的，親子一起完成積木作品，都覺得超有成就感的。
縣府表示，今年「積沙成塔」活動，自8月1日至9月30日止，凡參與活動者，即有機會參與抽獎，歡迎旅客及鄉親前來參加。同時，縣府也輔導14家業者進駐陽翟大街，在參觀積木後，可以逛逛大街，品嚐特色美食。也可以接續安排金沙地區遊程，走訪沙美老街、官澳海堤、獅山砲陣地、民俗文化村等，夜間也可以到西洪營區觀賞星光節，歡樂精彩一整天。
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