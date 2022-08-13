聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門星光節邀知名劇團演出精彩恐龍劇 要給你好看

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門星光節在西洪營區震撼開展，迅猛龍搭配燈光，看起來相當活靈活現。記者蔡家蓁／攝影
金門星光節在西洪營區震撼開展，迅猛龍搭配燈光，看起來相當活靈活現。記者蔡家蓁／攝影

金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，為了吸引更多親子來參觀，從 8月25日起一連7日，每晚將推出精彩的恐龍劇，結合擬真恐龍、特技表演、舞蹈、戲劇和科技舞台，與星光節恐龍展相呼應，宛如恐龍活起來，帶來更多具臨場感的恐龍世界驚奇之旅。

金門星光節此次邀請「藝想臺灣劇團」演出「藝想保衛隊─恐龍重生」，由超過3米高的「暴龍」領軍迅猛龍、三角龍、恐龍寶寶等大大小小的恐龍家族，與大、小朋友見面，互動同樂，展場恐龍活生生躍上舞台，陪伴親子共遊冒險，一探神祕的恐龍世界。

藝想台灣劇團為融合多元文化的跨領域表演藝術團體，「藝想保衛戰─恐龍重生」是該劇團第十四號原創作品，也是為親子打造的多元定目劇，該劇引進國外原裝擬真恐龍操偶，透過專業團隊與藝術家跨域合作，打造嶄新驚奇的侏羅紀世界，寓教於樂。故事結合金門在地元素，啟發民眾保護生態，愛護環境，是一齣「有生命的恐龍舞台劇」。

金門星光節展期自8/1至9/30，每日17:30-21:00，劇團表演自8月25日至31日，每天晚上19：00到20：00在「金星舞台」廣場演出，相關活動資訊可上「2022金門星光節」官網查詢(https://event.xinmedia.com/kinmen_starlight/)。

星光節交通資訊，活動會場內有汽、機車停車場各一處，汽車由三多路進入，機車從太湖淨水廠大門斜前方進入，沿途均有指標；此外活動期間也提供免費接駁專車服務，鼓勵遊客 多搭乘接駁車前往，接駁車由山外車站往返活動會場。

第一班發車時間為17:20，約每30分鐘一班，行駛路線為「山外車站->活動會場->山外車站」；另活動結束後，末班車21:10由活動會場接駁至車站、碼頭，行駛路線為「山外車站->沙美車站->金城車站->水頭碼頭」，建議搭乘大眾運輸工具到會場的民眾，可在金湖車站搭乘接駁車前往西洪營區，歡迎多多利用。

金門縣星光節此次將邀請藝想台灣劇團蒞金表演，會進行一齣「有生命的恐龍舞台劇」，精彩可期。圖／金門縣觀光處提供
金門縣星光節此次將邀請藝想台灣劇團蒞金表演，會進行一齣「有生命的恐龍舞台劇」，精彩可期。圖／金門縣觀光處提供
金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，每天都吸引不少親子到場看展。記者蔡家蓁／攝影
金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，每天都吸引不少親子到場看展。記者蔡家蓁／攝影
金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，圖為栩栩如生的主角暴龍。記者蔡家蓁／攝影
金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，圖為栩栩如生的主角暴龍。記者蔡家蓁／攝影

恐龍 金門 親子

延伸閱讀

嘉義／「你選書，我買單」選書推薦 小朋友最愛恐龍圖鑑

科博館站到了 可愛恐龍和你一起候車

金門／搶搭侏儸紀熱潮！廢營區改造成科幻感的恐龍世界

兒在幼兒園撞壞手錶…爸想叫老師賠 網轟：恐龍家長！

相關新聞

夏日狂歡祭衝屏東大鵬灣 半個月入園破70萬人次

在屏東東港大鵬灣國際休閒特區舉辦為期37天的屏東夏日狂歡祭，天天有免費大型體適能、水樂園、遊樂園、氣墊遊樂器材等設施，周...

台灣文博帶動人潮 高市觀光局：暑假已有17萬人出遊

2022台灣文博接近尾聲，國旅補助及高雄市府加碼補助下，高雄市觀光局指出，愛河灣周邊旅宿住宿率高達9成5，相較去年暑假成...

跟對手較勁？陳其邁用照片回應「不能只靠幾隻小海豹」

國民黨市長參選人柯志恩日前與青年對談時曾說，觀光不能只有煙火般活動，靠幾隻小海豹，活動後終究會再次蕭條。巧合的是，今天下...

金門縣府提供中秋包船 輸運鄉親返鄉單趟僅要500元

金門包船又來了！下個月就是中秋佳節，為了減輕旅台鄉親返鄉的經濟負擔，紓解中秋假期台金航線空運壓力，金門縣政府將在9月8日...

金東小學堂登場 樂高認證大師黃彥智親臨教親子拼積木

金門陽翟大街「積沙成塔」樂高積木展8月1日開展至今，短短12天已累積近6千人次參觀，今天特別安排「金東小學堂」課程，邀請...

金門星光節邀知名劇團演出精彩恐龍劇 要給你好看

金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，為了吸引更多親子來參觀，從 8月25日起一連7日，每晚將推出精彩的恐龍劇，結合擬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。