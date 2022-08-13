金門星光節邀知名劇團演出精彩恐龍劇 要給你好看

金門星光節從8月1日在西洪營區震撼開展，為了吸引更多親子來參觀，從 8月25日起一連7日，每晚將推出精彩的恐龍劇，結合擬真恐龍、特技表演、舞蹈、戲劇和科技舞台，與星光節恐龍展相呼應，宛如恐龍活起來，帶來更多具臨場感的恐龍世界驚奇之旅。

金門星光節此次邀請「藝想臺灣劇團」演出「藝想保衛隊─恐龍重生」，由超過3米高的「暴龍」領軍迅猛龍、三角龍、恐龍寶寶等大大小小的恐龍家族，與大、小朋友見面，互動同樂，展場恐龍活生生躍上舞台，陪伴親子共遊冒險，一探神祕的恐龍世界。

藝想台灣劇團為融合多元文化的跨領域表演藝術團體，「藝想保衛戰─恐龍重生」是該劇團第十四號原創作品，也是為親子打造的多元定目劇，該劇引進國外原裝擬真恐龍操偶，透過專業團隊與藝術家跨域合作，打造嶄新驚奇的侏羅紀世界，寓教於樂。故事結合金門在地元素，啟發民眾保護生態，愛護環境，是一齣「有生命的恐龍舞台劇」。

金門星光節展期自8/1至9/30，每日17:30-21:00，劇團表演自8月25日至31日，每天晚上19：00到20：00在「金星舞台」廣場演出，相關活動資訊可上「2022金門星光節」官網查詢(https://event.xinmedia.com/kinmen_starlight/)。

星光節交通資訊，活動會場內有汽、機車停車場各一處，汽車由三多路進入，機車從太湖淨水廠大門斜前方進入，沿途均有指標；此外活動期間也提供免費接駁專車服務，鼓勵遊客 多搭乘接駁車前往，接駁車由山外車站往返活動會場。