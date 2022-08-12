全台唯一搶孤恆春登場 18隊搶攻順風旗
今天是中元節，全台唯一搶孤場次就在恆春，來自各地的18支隊伍，以疊羅漢方式，搶攻孤棚頂上的順風旗，爭取最高35萬元獎金，現場加油聲響四起，相當熱鬧。
恆春豎孤棚活動去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，今年復辦，隨著今年宜蘭頭城宣布停辦，成為全台唯一搶孤場次，冠軍獎金從新台幣30萬元提高至35萬元，參賽隊減至18隊，競爭更加激烈。
主辦單位恆春鎮公所今年更邀請藝人翁立友、高爾宣現場表演，炒熱氣氛，同時準備了祭品，讓民眾兌換。
搶孤活動在晚間8時48分登場，18支隊伍，靠的不僅是團隊作戰，也拚耐力與速度，隊員以疊羅漢方式將攻旗手往孤棚頂送，一面爬一面用布條，刮除塗在孤棚柱上的牛油，隊員一個個奮力藉隊友的肩膀往上爬，搶攻順風旗。
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