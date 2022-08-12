快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

愛河「小小企鵝」裝置因雨移位 調整後恢復上班

中央社／ 高雄12日電

高雄「聊療漂漂河」PP mini小小企鵝充氣裝置10日晚上受到高雄大雨影響移位，高市府緊急消風調整，昨天定位完畢，但作業再受雨勢影響，今天才重新充氣恢復「上班」。

裝設於高雄愛河灣的PP mini小小企鵝大型充氣裝置昨天早上被民眾目擊「消風」趴在愛河面上，有網友笑稱是因為高雄太熱小小企鵝中暑、融化，還有網友說是小小企鵝「翹班了」，消風原因引發討論。

位置在PP mini小小企鵝旁邊的「無所事事小海豹」，也被網友拍下獨自在躺在愛河灣，笑稱「在等小小企鵝回來上班」。

高雄市政府文化局告訴中央社記者，10日晚間高雄降下豪雨，瞬間雨勢太大，愛河水量暴增，導致正好在出海口位置的PP mini小小企鵝受水流沖刷，移動位置，為了重新調整定位消風處理，裝置本身並沒有受損。

文化局說明，大型充氣裝置定位，可能涉及要出動潛水人員進行水下定位，還要用船在水面協助移動，並且需要從岸邊接電，作業相當複雜且不確定性因子很多，這次被沖刷位移，有加強岸際防護，盡量做好萬全準備，讓民眾都能順利看到PP mini小小企鵝。

文化局說，原本昨天已經定位完畢，不過因為傍晚雨勢較大，今天白天繼續完成後續作業，充氣繼續展出。

高雄市政府文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將LINE人氣貼圖角色貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PPmini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上，夜晚還會發光，吸引不少人潮駐足愛河邊參觀、拍照。

PP mini小小企鵝是「聊療漂漂河」6個LINE貼圖明星中，第2個「翹班」的裝置，「貓爪抓」充氣裝置4日因瞬間風勢過大受損，市府緊急請廠商維護調整，修復後重新在愛河展出。

企鵝 愛河 文化局

延伸閱讀

莫拉克滅村的高雄小林村 村民被托夢到北港普度送大樓

高市府+高醫 首創高雄運動選手就醫綠色通道

高雄燈塔估9月開放 增步道燈光串聯旗後砲台

棒賽相遇秒墜愛河？柴柴貼車窗「離情依依」飼主傻眼：才認識不到5分鐘

相關新聞

六龜寶來泡溫泉 走祕道看螢火蟲

高雄市六龜區寶來社區以溫泉聞名，有不少景點適合親子旅遊，易前往又能體驗生態，適合輕度旅遊，不少在地協會都有辦遊程、體驗可...

體恤長輩不必在戶外揮汗 義診搬進百貨賣場

台鹽生技搶攻保健食品市場，也透過舉辦義診方式，結合醫界資源與社會公益，今天前進今年6月甫開幕的岡山區樂購廣場，有別於一般...

陳其邁訪大寮公托釋托育福利 並化身型男主廚教製餅乾

高雄市長陳其邁今天視察大寮區公托及育兒中心，化身「型男主廚」教做星星餅乾，也親切逗弄送托的小朋友，他宣布，今年底高市公托...

突擊檢查大型建案 高市勞工局開罰5工地共68萬

高市勞工局長周登春今天率隊針對大型建築工地執行突擊檢查，發現5處工地有13項重大缺失，從重處罰共開出68萬元罰鍰，並勒令...

屏東水溝有鱷魚 警消合力圍捕

屏東縣萬丹鄉泉興路的水溝內，昨晚出現一隻約1.5公尺長的鱷魚，警消獲報合力順利圍捕，縣府農業處初判為眼鏡凱門鱷

政院下令禁用陸製資安設備 陳其邁：高市府已全面盤點

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，超商及台鐵新左營站看板遭駭，引起政府對資安問題關注，行政院對此已發布禁用陸製資通產品命令。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。