愛河「小小企鵝」裝置因雨移位 調整後恢復上班
高雄「聊療漂漂河」PP mini小小企鵝充氣裝置10日晚上受到高雄大雨影響移位，高市府緊急消風調整，昨天定位完畢，但作業再受雨勢影響，今天才重新充氣恢復「上班」。
裝設於高雄愛河灣的PP mini小小企鵝大型充氣裝置昨天早上被民眾目擊「消風」趴在愛河面上，有網友笑稱是因為高雄太熱小小企鵝中暑、融化，還有網友說是小小企鵝「翹班了」，消風原因引發討論。
位置在PP mini小小企鵝旁邊的「無所事事小海豹」，也被網友拍下獨自在躺在愛河灣，笑稱「在等小小企鵝回來上班」。
高雄市政府文化局告訴中央社記者，10日晚間高雄降下豪雨，瞬間雨勢太大，愛河水量暴增，導致正好在出海口位置的PP mini小小企鵝受水流沖刷，移動位置，為了重新調整定位消風處理，裝置本身並沒有受損。
文化局說明，大型充氣裝置定位，可能涉及要出動潛水人員進行水下定位，還要用船在水面協助移動，並且需要從岸邊接電，作業相當複雜且不確定性因子很多，這次被沖刷位移，有加強岸際防護，盡量做好萬全準備，讓民眾都能順利看到PP mini小小企鵝。
文化局說，原本昨天已經定位完畢，不過因為傍晚雨勢較大，今天白天繼續完成後續作業，充氣繼續展出。
高雄市政府文化局推出「台灣IP．高雄原創－聊療漂漂河」計畫，將LINE人氣貼圖角色貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PPmini小小企鵝等6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，變成大型充氣裝置，漂浮在愛河上，夜晚還會發光，吸引不少人潮駐足愛河邊參觀、拍照。
PP mini小小企鵝是「聊療漂漂河」6個LINE貼圖明星中，第2個「翹班」的裝置，「貓爪抓」充氣裝置4日因瞬間風勢過大受損，市府緊急請廠商維護調整，修復後重新在愛河展出。
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