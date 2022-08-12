高市府+高醫 首創高雄運動選手就醫綠色通道

高雄市政府為照顧市內優秀運動選手，一改過去與單一醫院合作模式，今天與高雄醫學大學簽約，透過高醫體系5家醫院提供運動醫療照護及專業健康管理，首創運動選手就醫綠色通道。

高雄副市長史哲與高雄醫學大學校長今天共同宣布合作，由高雄醫學大學、高醫大附設中和紀念醫院、大同醫院、小港醫院、旗津醫院及高醫岡山醫院聯合打造高雄運動醫學防護體系。

史哲表示，這次與高醫體系的合作，盼為選手打造完整區域醫療服務網絡，運用跨區、跨院醫療資源，給予選手身心靈的陪伴與照顧，由府院校三方協力，成為運動選手強力後盾。

高雄醫學大校長楊俊毓指這是全國首創模式，由府院校三方扮演推動體育運動的「鐵三角」，讓高雄朝向運動城市發展，高醫體系會由醫師，物理治療師，運動防護員組成專業團隊，建構區域醫療服務網、設置運動防護中心，提供運動傷害醫療諮詢，提供選手身心所需的專業服務。

運發局長侯尊堯表示，高市府也會提供菁英選手健保之外的補助，未來就診也盼在黃金治療時間給予快速通關，不必事前預約、不用等待，即獲得最好、最快速的照護。