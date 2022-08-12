屏東科學園區招商起跑 8家簽署願意進駐MOU

國家科學及技術委員會與屏東縣政府今天攜手舉辦「屏東科學園區招商暨產學交流論壇」，並有8家廠商簽署願意進駐MOU，象徵屏東科學園區招商起跑，跨步向前。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，配合高鐵特定區啟動及未來發展規劃，屏東科學園區籌備辦公室今年3月正式掛牌，同步成立「屏東縣科學園區諮詢委員會」，7月1日召開第1次委員大會，預計112年4月公共工程即可開始動工，並提供土地給予廠商同步建廠；實驗中學預計於113年1月開始招生。未來整個園區預估可創造年產值約新台幣305億至360億元，提供約4900至5400個就業機會，串連南台灣的科技產業廊帶，帶動屏東地區產業升級。

此次參與論壇的8家廠商，包括宏致電子、聚和國際、明揚國際、明寳生物科技、裕晨科技、加捷生醫、健茂生物科技及和頌企業等，在國科會副主任委員陳宗權、縣長潘孟安等人見證下完成簽署願意進駐屏東科學園區MOU。

潘孟安表示，屏東在產業發展上有得天獨厚的環境優勢，除了充足的地下水與伏流水等資源，還有領先全國的再生能源政策，成為全台第1個達到民生綠電RE100的縣市，屏東不缺水、不缺電、不缺土地，同時也有好的環境與生活品質，絕對是業界投資落腳首選之地。

縣府指出，屏東科學園區總面積73.83公頃，其中產業用地38.17公頃，規劃引進智慧農醫、綠色材料、太空科技等3大主軸產業。