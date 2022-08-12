金門女籃暨老馬邀請賽今開打 軍方擎天女籃上場受矚目

2022金門女子籃球錦標邀請賽暨老馬邀請賽從今日起至14日在金門縣立體育館進行3天的對決，共有6隊女子籃球隊伍、4支老馬球隊參與角逐，其中金防部也首度派出擎天女籃應戰，擎天女籃的表現相當受矚目，金門縣兩岸籃球交流促進會指出，此次比賽精彩可期，歡迎民眾到場欣賞球賽，也為球隊加油鼓勵。

開幕式於今日下午1時30分起在金門縣立體育館舉行，包括金防部政戰主任張榮順、金門縣府社會處長董燊、教育處副處長陳家輝、苗栗高商總教練吳喜松、南山高中校長張金華、金門縣兩岸籃球交流促進會秘書長洪志合等，及各參賽隊伍代表及裁判長李增輝等人參加。

洪志合表示，金門縣兩岸籃球交流促進會於105年成立，主要在於培養金門女子籃球發展，並曾到大陸福州、廈門交流及兩次參加台灣區運動會，往後只要時間許可將繼續舉辦；此次賽事特別邀請苗栗高商、南山高中二隊台灣女籃好手來金參賽，也有金防部女軍士兵組成的擎天隊，還有金門女籃等地區女籃球隊等，更有地區籃壇老將組成的老馬組的球隊參與，將為地區籃壇再掀起一波高潮，比賽精彩可期。

據現場球評李增輝表示，擎天籃球隊都是頂尖的國軍籃球選手，早期都代表金門到台灣去比賽，這次他們特別邀請擎天女籃出賽，感謝部隊長官的支持，二話不說派出女籃上場，讓比賽更有看頭，他也透露，擎天女籃的隊員大多都是以前金門高中或高職的校隊，表現可圈可點，在球場上的霸氣十足，完全不輸男孩子。

裁判蔡永林也說，最近兩岸關係緊張，軍中的任務不少，但為了促進軍民關係，軍方不但派出擎天女籃上場，連政戰主任都特別到場觀戰，為選手們加油，並代轉指揮官的加菜金，讓女籃都備受感動，士氣如虹，表現的相當賣力。