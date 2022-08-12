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再現軍管風貌 金門青年打造夏興攝影工作室

中央社／ 金門縣12日電

金門縣金湖鎮夏興有處迷你版的「毋忘在莒」，它是曾為冰菓室、撞球店兼理髮店的老建築外牆，經過在地青年陳彥霖的再生活化，老屋將搖身成為攝影工作室，再現早期軍管風貌。

夏興太武山腳下，有天然山脈為屏障，適合做為重要軍事據點。27歲的陳彥霖今天接受中央社專訪表示，從小在夏興附近的成功村長大，兒時夏興2條主要街道商店林立，有撞球店、小吃店和生活日常用品店等，最高峰時高達近20家店家；爺爺就曾在這裡經營雜貨店，不少老兵近年還專程回來找爺爺。

在金門大學讀書期間，陳彥霖就從事影像工作，畢業後因緣際會與夏興39號之1這間老屋邂逅，決定在這裡成立攝影工作室的念頭更加堅定。

陳彥霖研判，這間老建物室建於1969年，建物柱梁為RC造、牆面採空心磚砌成，並以水泥瓦施作屋頂，除了外牆的軍事標語「毋忘在莒」，沒有過多裝飾，是典型軍管時期的建物，早期作為冰菓室、撞球店及理髮店，後隨著戰地任務解除後，國軍日益減少，和其他店面處於關閉閒置狀態。

陳彥霖利用收集來的家具古物和攝影作品配搭，申請文化部私有老建築保存再生計畫，打造「夏興攝影工作室」，未來除了展示修復過程紀錄外，還將配合縣府觀光處辦理的「老兵召集令」活動，開放現場供民眾攝影，並提供平價剪髮服務，讓民眾感受軍管時期的氛圍，同時為夏興建立遊憩據點。

縣文化局今天前來會勘「夏興攝影工作室」，陳彥霖表示，將依委員意見稍做修改，可望2個月後營運。

老屋

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