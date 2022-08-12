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陳其邁訪大寮公托釋托育福利 並化身型男主廚教製餅乾
高雄市長陳其邁今天視察大寮區公托及育兒中心，化身「型男主廚」教做星星餅乾，也親切逗弄送托的小朋友，他宣布，今年底高市公托就會達到53處，排六都第三，市府為留住公托人才，提高待遇，也配合國家政策降低公托費用，要讓年輕人敢生敢養。
大寮區公托及育兒中心委由輔英科技大學經營，具收托72人，收托數居高雄之冠。陳其邁今天前往視察，他表示上任前，全市共21區23處公托，今年底可望達到53處，公共化的教保服務則已達到40.58%的目標。
他並表示，為留住公托人才，待遇上已增加4600元，且托育比調降，配合國家托育補貼，公托費用從5000降到3500元，低收者全免，中低收負擔也降到1500元，「0到6歲國家跟你一起養政策」是高市府重要目標。
高市社會局表示，全市公共化教保比率已達標，公共化幼兒園新增380班，準公共幼兒園共238園，全國最高，平價教保服務今年達90%，另首創公辦24小時定點計時托育，今年底臨托據點，預計達12處。
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