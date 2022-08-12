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屏東里港江南巷堤防道路殘破 鍾佳濱爭取鋪混凝土路面

中央社／ 屏東縣12日電

屏東縣里港鄉是砂石生產重鎮，因連接砂石廠到砂石車專用道間的堤防道路已殘破不堪，立委鍾佳濱爭取下，經濟部水利署補助新台幣6200萬元，改設混凝土剛性路面。

立委鍾佳濱服務處今天發布新聞稿指出，屏北地區盛產砂石，其中以高屏溪及其主支流荖濃溪、隘寮溪、旗山溪匯流的里港鄉產量最多，而里港溪北屏10-2線江南巷堤防道路一帶砂石場林立，據里港鄉公所統計，目前經由江南巷堤防道路載運砂石成品的廠商高達21家，每天上千車次砂石車長期輾壓，早已殘破不堪。

里港鄉長徐國銘、縣議員陳明達爭取改善道路，會同鍾佳濱多次會勘，因為一般柏油路面無法長期負荷砂石車輾壓，向中央爭取施設混凝土路面的剛性路面。

陳明達指出，江南巷道路因重車輾壓造成路面嚴重破損，許多居民長期反映經常摔倒，希望藉由改善計畫，不僅延長道路使用期限，也讓鄉親有一條安全回家的路，期盼早日完工。

砂石 鍾佳濱 屏東縣

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