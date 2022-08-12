金門公園管理處野放花嘴鴨 古寧國小師生參與超開心
今年5月初，金門航空站管制區水溝內有民眾發現一巢11隻花嘴鴨雛鳥受困，經金門縣野生動物暨救援協會照養3個月，小花嘴鴨終於長大達野外標準，金門國家公園管理處長鄭瑞昌今天帶著古寧國小師生成功將花嘴鴨野放至雙鯉湖，讓牠們帶著眾人的祝福，繼續在野外生活。
這項花嘴鴨野放任務，在今天上午登場，鄭瑞昌偕同金門縣政府建設處長李有忠、金門縣野生動物救援暨保育協會理事長陳淑亭及古寧國小校長黃芸芸及該校師生一起到雙鯉湖，沿途小朋友超開心的，七嘴八舌的頻頻討論。
金門國家公園也透露，在照顧的階段，小花嘴鴨們很爭氣地長大，從原先的黃毛小鴨，換上一身防水的成鳥羽毛，從訓練游泳到飛行，後來3隻已健康長大達野放標準，他們於是選在今天進行野放。
花嘴鴨野放後，金管處也辦理環境教育及保育宣導，參與野放讓小朋友們獲益良多，紛紛興奮的表示是第一次這麼近距離看到花嘴鴨，金管處並感謝古寧國小師生平日對生態保育的重視和推廣。
金門國家公園管理處表示，春夏時節為鳥類的繁殖季，民眾容易拾獲學飛或落巢的幼雛鳥，呼籲民眾可將雛鳥放回巢內，或將幼鳥放置於安全位置，並在遠處觀察親鳥是否將幼鳥帶走，如果親鳥沒有出現，或是幼鳥有明顯的外傷或虛弱，需要人為介入時，請撥打金門國家公園管理處082-313173或金門縣野生動物救援暨保育協會082-333587。
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