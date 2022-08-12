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打造完善運動醫學服務 高市府攜醫院學校齊照護選手

中央社／ 高雄12日電

為強化選手運動傷害防護及醫療服務網絡，高市府今天與高雄醫學大學簽約，攜手高醫大及醫療體系，創全台首例結合府院校三方，提供運動選手醫療照護及專業健康管理。

高雄市副市長史哲今天早上代表市府與高雄醫學大學校長楊俊毓共同宣布合作計畫，並與高醫大、高醫附設中和紀念醫院、小港醫院、大同醫院、旗津醫院及高醫岡山醫院等各醫院代表簽署合約，宣示打造高雄成為全台運動醫學防護體系最完善城市。

史哲致詞表示，運動醫學是健康城市的一環，也是產業契機，市府與高醫旗下醫院過去即有密切合作關係，這次的突破性合作，將一改過去單一醫院合作模式，為選手打造完整的區域醫療服務網絡，運用跨區、跨院全面性的醫療資源，給予選手最佳身心靈陪伴與照顧。

楊俊毓說，這次合作層面包含區域醫療服務網、運動傷害醫療諮詢和設置運動防護中心，由醫師、物理治療師、運動防護員等組成專業團隊，提供選手傷害評估、運動訓練、運動禁藥、運動營養諮詢及運動心理諮商等服務，透過府院校三方協力成為高雄優秀運動選手強而有力的後盾。

高雄醫學大學運動醫學系教授許美智說明，計畫服務對象為110年全國運動會代表隊前3名及109年全民運動會第一類代表隊前3名優秀運動選手，將運動防護知識與技能導入專項訓練，可強化訓練效果並降低運動傷害發生，讓選手們無後顧之憂投入訓練與競賽。

高市運發局資料指出，市府自105年起，與小港醫院合作設立「高雄市優秀選手運動傷害防護聯合門診」，也提供全運會高市代表隊隨隊醫療服務；教育局自109年起也與大同醫院合作，整合高中以下學校體育班優秀運動選手的健康照護工作，設立「運動選手整合照護中心」，助選手發揮最佳狀態、取得佳績。

高醫 運動傷害

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