屏東水溝有鱷魚 警消合力圍捕

屏東縣萬丹鄉泉興路的水溝內，昨晚出現一隻約1.5公尺長的鱷魚，警消獲報合力順利圍捕，縣府農業處初判為眼鏡凱門鱷。

臉書（facebook）「屏東縣萬丹鄉交流地」社團，有民眾張貼鱷魚照片，寫著「新庄出現鱷魚，體型不小，怕有其他隻，各位村民晚上出門散步多家留意」，引發民眾熱議。

屏東縣消防局今天發布訊息指出，昨天晚間11時許，接獲在萬丹鄉泉興路旁水溝有一隻約1.5公尺長的鱷魚，派遣萬丹分隊1車2人前往，消防人員利用網子及繩索，將鱷魚束縛，先行帶回分隊放置，後續交由農業處處理。