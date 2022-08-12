金門民眾家中突遭變故 陳玉珍獲悉伸援手助度難關

金門金寧鄉安岐有1位許姓鄉親因原臨時性的工作結束，太太又生病臥床在家，家中還有兩位近百歲年邁雙親，與3個還在唸書的孩子，一時之間全家頓失收入，讓他焦急萬分，趕緊找上立委陳玉珍陳情，陳玉珍獲悉後，親自前往許姓民眾家中慰問，同時聯繫相關慈善團體，提供緊急的急難救助金，幫忙許姓鄉親一家人暫度難關。

陳玉珍表示，許姓鄉親原本在金寧鄉公所擔任修剪花草的臨時工工作，本來就是有出勤才有薪水可領，上個月太太又因病住進榮總加護病房，他只能暫停工作來照顧太太，家中頓時限入困境，經濟發生困難。

陳玉珍說，她在瞭解實情後，趕緊聯繫幾個慈善公益團體，尋求相關援助。最終也獲得「中華韓友慈善協會」及「中華慈善公益協會」兩協會的大力協助，提供緊急的急難救助金，希望能幫忙許姓鄉親一家人暫度眼前難關。

陳玉珍提到，她在立法院會一直向衛福部質詢有關強化社會安全網的問題，其中關於急難救助方面，她也一直向中央反應，應適度放寬申請資格，讓更多真正需要急難救助的家庭能適時獲得援助，畢竟慈善團體的愛心有限，但政府制度性的協助才是正軌。